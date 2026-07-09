Циклон отступает: какой будет погода в Латвии в пятницу

Ночью местами небо прояснится. Во многих районах будет идти дождь, в начале ночи местами сильный, однако к утру интенсивность осадков уменьшится. В отдельных местах образуются туман и дымка. Северный, северо-восточный ветер на побережье будет слабым до умеренного, в начале ночи в порывах до 15-16 м/с, но в течение ночи он постепенно стихнет, и утром уже по всей стране будет слабый ветер. Температура воздуха опустится до +10...+15 градусов.