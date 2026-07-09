Циклон отступает: какой будет погода в Латвии в пятницу
В ночь на пятницу Латвию еще ждут дожди, местами сильные, туман и порывистый ветер на побережье, однако к утру осадки ослабнут. Днем в пятницу циклон начнет отходить к югу, местами выглянет солнце, а воздух прогреется до +18...+22 градусов.
Ночью местами небо прояснится. Во многих районах будет идти дождь, в начале ночи местами сильный, однако к утру интенсивность осадков уменьшится. В отдельных местах образуются туман и дымка. Северный, северо-восточный ветер на побережье будет слабым до умеренного, в начале ночи в порывах до 15-16 м/с, но в течение ночи он постепенно стихнет, и утром уже по всей стране будет слабый ветер. Температура воздуха опустится до +10...+15 градусов.
В Риге небо будет облачным, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый до умеренного северный ветер, минимальная температура воздуха составит +13...+14 градусов.
Днем центр циклона сместится к югу от Латвии, небо местами будет проясняться, а дождь ожидается только кое-где, главным образом в южной части страны. Ветер будет слабым до умеренного, преимущественно северного направления. Воздух прогреется до +18...+22 градусов.
В столице среди облаков временами будет выглядывать солнце, а во второй половине дня отдельное облако может принести кратковременный дождь. Будет дуть слабый северный ветер, максимальная температура воздуха составит +20...+22 градуса.