До каких пор в Латвии людей будут спасать пожертвования, а не государство? Активист обратился к министру

Он отмечает, что организация продолжит помогать пациентам, однако считает такую ситуацию ненормальной. «Благотворительность не должна спасать людей там, где это обязано делать государство». Автор письма подчеркивает, что Лива — далеко не единственная пациентка, оказавшаяся в подобной ситуации. «Мы регулярно видим такие истории. Разница лишь в одном — о Ливе узнало общество. Но сколько людей уходят тихо? Сколько никогда не решаются попросить помощи? Сколько детей остаются без мамы или папы только потому, что семье не хватило денег на лечение?»