До каких пор в Латвии людей будут спасать пожертвования, а не государство? Активист обратился к министру
История молодой мамы с онкологией, которой государство отказало в жизненно важном лечении, вызвала волну возмущения в Латвии. Благотворитель Эдийс Пипарс обратился к министру здравоохранения с открытым письмом, а сотни людей поддержали его.
Основатель благотворительной организации «Palīdzēsim viens otram» («Поможем друг другу») Эдийс Пипарс опубликовал в соцсетях открытое письмо, адресованное министру здравоохранения Латвии Хосаму Абу Мери, призвав государство пересмотреть подход к обеспечению онкологических пациентов современными лекарствами.
Поводом стала история 36-летней Ливы, матери двух маленьких дочерей, которой врачебный консилиум назначил современный противоопухолевый препарат. По словам Пипарса, эффективность лечения уже подтверждается результатами обследований, однако государство отказалось оплачивать этот медикамент.
«Я хочу говорить о Ливе. 36-летней женщине. Маме двух маленьких дочерей. О человеке, который всю жизнь честно работал, платил налоги и воспитывал детей. И сегодня ей приходится бороться не только с онкологическим заболеванием, но и с системой».
Благотворитель подчеркивает, что именно благодаря пожертвованиям неравнодушных людей женщина смогла продолжить лечение. «Если бы не общество, если бы не люди, которые жертвуют деньги, очень вероятно, что Ливы сегодня уже не было бы». По мнению Пипарса, подобная ситуация свидетельствует о системной проблеме.
«Неужели в Латвии жизнь человека зависит от того, насколько успешной окажется благотворительная кампания? Неужели благотворительность должна заменять государственную систему здравоохранения?»
Он отмечает, что организация продолжит помогать пациентам, однако считает такую ситуацию ненормальной. «Благотворительность не должна спасать людей там, где это обязано делать государство». Автор письма подчеркивает, что Лива — далеко не единственная пациентка, оказавшаяся в подобной ситуации. «Мы регулярно видим такие истории. Разница лишь в одном — о Ливе узнало общество. Но сколько людей уходят тихо? Сколько никогда не решаются попросить помощи? Сколько детей остаются без мамы или папы только потому, что семье не хватило денег на лечение?»
Пипарс напоминает, что Латвия уже много лет остается среди европейских стран с одними из самых неблагоприятных показателей смертности от онкологических заболеваний, тогда как соседние Эстония и Литва постепенно расширяют доступ пациентов к инновационным препаратам. «Мы говорим не об одном конкретном лекарстве. Мы говорим об отношении. О том, находится ли человек в центре государственной политики».
В завершение он обращается к министру с главным вопросом: «Что вы сделаете, чтобы через год нам не пришлось снова собирать пожертвования для следующей Ливы? Не через пять лет. Не в следующем бюджетном цикле. А сейчас. Потому что у людей с онкологией нет времени ждать».
Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Под постом появились сотни комментариев, в которых жители Латвии делились личными историями, критиковали существующую систему здравоохранения и выражали поддержку пациентам. Многие писали, что сами столкнулись с невозможностью получить необходимое лечение за государственный счет. «Лива — не единственная. Таких мам с этим диагнозом очень много. И, к сожалению, очень много детей остаются без матерей», — написала одна из пользовательниц.
Другие обращали внимание на то, что государство, по их мнению, находит средства на менее приоритетные проекты, но не на спасение пациентов. «Пока Эстония и Литва расширяют возможности современного лечения людей, наши высокопоставленные чиновники расширяют круг собственных привилегий», — говорится в одном из комментариев. Некоторые пользователи поделились собственным трагическим опытом. «Благодаря пожертвованиям мы получили еще немного времени вместе с мамой», — рассказала женщина, чья семья также собирала средства на дорогостоящее лечение.
Звучали и эмоциональные оценки системы здравоохранения. «Ни одна человеческая жизнь не должна зависеть от того, удастся ли собрать необходимую сумму», — написала одна из участниц обсуждения.
При этом сам Эдийс Пипарс призвал участников дискуссии сохранять уважение друг к другу и не превращать обсуждение в поиск виноватых. «Цель этой публикации — не очернить кого-либо. Цель — говорить о проблеме и искать решения, чтобы людям в Латвии не приходилось просить пожертвования ради возможности жить», — подчеркнул он.