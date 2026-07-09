Ездил на люксовых авто, но не платил за бензин: в Латвии задержали серийного похитителя топлива

Сотрудники Государственной полиции Латвии задержали 26-летнего жителя, которого подозревают в серии краж топлива и продуктов с автозаправочных станций в Риге и пригороде столицы. По данным следствия, преступления совершались с марта по июль 2026 года по одной и той же схеме. Мужчина приезжал на АЗС, заправлял автомобиль, после чего уезжал, не оплатив топливо. В одном из случаев он также забрал из магазина при заправке несколько сэндвичей, не заплатив за них.