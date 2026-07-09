Ездил на люксовых авто, но не платил за бензин: в Латвии задержали серийного похитителя топлива
Дорогие автомобили, иностранные номера и одна и та же схема. В Латвии задержали мужчину, который, по версии полиции, несколько месяцев бесплатно заправлял люксовые машины и даже прихватывал еду с автозаправок.
Сотрудники Государственной полиции Латвии задержали 26-летнего жителя, которого подозревают в серии краж топлива и продуктов с автозаправочных станций в Риге и пригороде столицы. По данным следствия, преступления совершались с марта по июль 2026 года по одной и той же схеме. Мужчина приезжал на АЗС, заправлял автомобиль, после чего уезжал, не оплатив топливо. В одном из случаев он также забрал из магазина при заправке несколько сэндвичей, не заплатив за них.
Особое внимание полицейских привлекло то, что предполагаемый злоумышленник передвигался на автомобилях премиум-класса Porsche и Mercedes-Benz. Хотя машины принадлежали другому человеку, они находились в пользовании подозреваемого. Как установили правоохранители, на автомобили были незаконно установлены иностранные регистрационные номера, причем они регулярно менялись, чтобы затруднить идентификацию транспортных средств и самого водителя.
В июне было возбуждено уголовное дело по фактам серийных краж топлива и продуктов. В ходе расследования полицейские установили личность предполагаемого преступника. 8 июля мужчину задержали в Пардаугаве. В тот же день правоохранители в срочном порядке провели обыски по месту его жительства, а также в автомобилях, которыми он пользовался.
На данный момент следствие связывает подозреваемого как минимум с шестью эпизодами краж на автозаправочных станциях в Риге и Рижском районе. Однако полиция считает, что аналогичные преступления могли быть совершены им и в других регионах Латвии, поэтому расследование продолжается.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже в небольшом размере. Ранее он не попадал в поле зрения Государственной полиции.
При этом правоохранители напоминают, что в соответствии с законом человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном судом порядке.