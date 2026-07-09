Рига продает уникальный комплекс с водонапорными башнями: что известно

Башни давно перестали выполнять свою первоначальную функцию, однако остаются важной частью промышленного наследия столицы. Они входят в состав архитектурного памятника государственного значения, поэтому будущему собственнику придется не только приобрести объект, но и взять на себя обязательства по его сохранению. Любые работы здесь будут возможны только с соблюдением требований Национального управления культурного наследия.