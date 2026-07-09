Рига продает уникальный комплекс с водонапорными башнями: что известно
У двух знаменитых водонапорных башен на улице Маза Матиса, 2 вскоре может появиться новый владелец. Рижская дума приняла решение выставить на аукцион принадлежащий самоуправлению исторический комплекс, в который входят почти 11 тысяч квадратных метров земли, две башни, гараж и хозяйственная постройка.
Башни давно перестали выполнять свою первоначальную функцию, однако остаются важной частью промышленного наследия столицы. Они входят в состав архитектурного памятника государственного значения, поэтому будущему собственнику придется не только приобрести объект, но и взять на себя обязательства по его сохранению. Любые работы здесь будут возможны только с соблюдением требований Национального управления культурного наследия.
Поскольку водонапорные башни больше не используются для нужд системы водоснабжения и не требуются для выполнения автономных функций самоуправления, а их сохранение и реставрация требуют значительных финансовых вложений, в Рижской думе считают, что продажа объекта на аукционе является наиболее рациональным решением. Это позволит привлечь частные инвестиции, будет способствовать развитию территории, предпринимательства и улучшению городской среды.
В случае успешного проведения аукциона государству будет предложено воспользоваться своим преимущественным правом покупки по цене, сложившейся на торгах.
Более подробная информация об объекте недвижимости в ближайшее время будет опубликована на сайте Рижского самоуправления в разделе аукционов, а также на сайте Департамента имущества в разделе «Планируемые аукционы».