Шоколадный праздник в Риге (2026)
В Риге в 14-й раз прошел Шоколадный праздник Laima. В этом году мероприятие на улице Миера, 22 собрало около 3000 ...
ФОТО: было съедено 35 кг мороженого и 120 кг конфет - как прошел Шоколадный праздник в Риге
В Риге в 14-й раз прошел Шоколадный праздник Laima. В этом году мероприятие на улице Миера, 22 собрало около 3000 посетителей. Праздник был приурочен к Международному дню шоколада.
В программе были концерты, творческие мастерские, викторины и активности для детей и взрослых. На сцене выступили Astro’n’out, Жорж Сиксна и DJ Plastic. Во время праздника Музей шоколада посетили более 1000 человек.
По данным организаторов, за вечер гости съели около 120 килограммов конфет Laima. Большой интерес вызвала и зона еды, где предлагали десерты, вафли с шоколадом, шоколадные коктейли, мороженое и более необычные блюда с шоколадными соусами. В частности, было съедено 35 килограммов специального мороженого Lācītis ķepainītis с ванильным зефиром.
В празднике также участвовали 12 предприятий района улицы Миера - кафе, студии, магазины, салоны и другие местные бизнесы. Они подготовили для посетителей активности и призы.
Laima проводит празднование Международного дня шоколада в Латвии с 2012 года. Сам Международный день шоколада впервые начали отмечать во Франции в 1995 году.