ФОТО: было съедено 35 кг мороженого и 120 кг конфет - как прошел Шоколадный праздник в Риге

По данным организаторов, за вечер гости съели около 120 килограммов конфет Laima. Большой интерес вызвала и зона еды, где предлагали десерты, вафли с шоколадом, шоколадные коктейли, мороженое и более необычные блюда с шоколадными соусами. В частности, было съедено 35 килограммов специального мороженого Lācītis ķepainītis с ванильным зефиром.