Жителей Латвии попросили особо не радоваться снижению цен на еду - впереди их может ждать одна неприятность
Как сообщает Министерство финансов ЛР, в июне этого года по сравнению с маем уровень потребительских цен в Латвии не изменился, а годовая инфляция составила 3,4%. Ожидается, что в июле годовая инфляция замедлится и приблизится к 3%, чему будет способствовать снижение цен на продукты питания.
"В июне средний уровень цен на продовольствие был на 1,0% ниже, чем годом ранее. Снижение цен в этой группе товаров носило широкий характер и затронуло зерновые, мясные продукты, молоко и молочную продукцию, растительное масло, отдельные виды свежих овощей и фруктов, а также сахар", - информирует Минфин.
С 1 июля вступила в силу сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 12% на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Если розничные торговцы полностью учтут снижение ставки НДС в розничных ценах, стоимость этих товаров должна уменьшиться на 7,4%. В свою очередь, общий эффект для уровня потребительских цен должен составить 0,5 процентного пункта. Это означает, что инфляция должна быть примерно на полпроцента ниже. Произойдет ли это на практике, станет понятно примерно через месяц.
Однако радость от снижения цен на еду может омрачить географически далекие от Латвии события, которые опять способны привести к росту цен на топливо и новой инфляционной спирали.
"Перемирие между США и Ираном остается хрупким, поэтому инфляционные риски, связанные со стабильностью поставок нефти и ограниченными мировыми запасами, остаются высокими. Это подтверждает и заявление президента США от 8 июля о том, что перемирие завершилось, после чего цена нефти марки Brent выросла примерно на 6 долларов — до 77 долларов США за баррель. Ситуация на рынке энергоресурсов развивается очень динамично и в настоящее время остается неопределенной", - указывает латвийский Минфин.