Жителей Латвии попросили особо не радоваться снижению цен на еду - впереди их может ждать одна неприятность

С 1 июля вступила в силу сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 12% на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Если розничные торговцы полностью учтут снижение ставки НДС в розничных ценах, стоимость этих товаров должна уменьшиться на 7,4%. В свою очередь, общий эффект для уровня потребительских цен должен составить 0,5 процентного пункта. Это означает, что инфляция должна быть примерно на полпроцента ниже. Произойдет ли это на практике, станет понятно примерно через месяц.