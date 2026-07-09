Bolt начал доставлять лекарства в Латвии: что можно заказать и как это работает

Как отметил руководитель Bolt Food в Латвии Янис Римицанс, необходимость в лекарствах нередко возникает неожиданно, а заболевшему человеку бывает сложно самостоятельно добраться до аптеки. «Когда заболел человек или кто-то из членов семьи, поход в аптеку может оказаться очень сложным или вовсе невозможным. Именно в таких случаях возможность заказать необходимые лекарства и получить консультацию фармацевта, не выходя из дома, становится удобным решением», — подчеркнул он.