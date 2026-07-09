Bolt начал доставлять лекарства в Латвии: что можно заказать и как это работает
Если заболели вы или ваши близкие, идти в аптеку больше не обязательно. В Латвии сервис Bolt Food запустил доставку безрецептурных лекарств, при этом получить консультацию фармацевта можно, не выходя из дома.
Платформа доставки еды и товаров Bolt Food начала доставлять безрецептурные лекарственные препараты в Латвии. На первом этапе услуга доступна через семь аптек в Риге, Елгаве, Тукумсе, Даугавпилсе и Сигулде.
В Риге оформить заказ можно в двух круглосуточных аптеках, а также в аптеке в Улброке. В остальных городах доставка осуществляется из одной аптеки. Найти их можно в разделе «Farmācija» приложения Bolt Food.
Сейчас пользователям доступны около 200 наименований безрецептурных препаратов, а в будущем компания планирует расширить услугу на все 14 городов Латвии, где уже работает Bolt Food.
Как отметил руководитель Bolt Food в Латвии Янис Римицанс, необходимость в лекарствах нередко возникает неожиданно, а заболевшему человеку бывает сложно самостоятельно добраться до аптеки. «Когда заболел человек или кто-то из членов семьи, поход в аптеку может оказаться очень сложным или вовсе невозможным. Именно в таких случаях возможность заказать необходимые лекарства и получить консультацию фармацевта, не выходя из дома, становится удобным решением», — подчеркнул он.
Во время оформления заказа покупатели могут бесплатно получить консультацию фармацевта по телефону или электронной почте. Для этого можно самостоятельно позвонить в аптеку по указанному в приложении номеру либо заказать обратный звонок.
Для доставки лекарств предусмотрены дополнительные меры безопасности. Все препараты упаковываются в непрозрачную герметично запечатанную упаковку. Курьер перевозит их отдельно от других заказов и не имеет права по пути забирать или доставлять другие товары. Кроме того, медикаменты доставляются исключительно автомобилем.
Чтобы оформить заказ, пользователю необходимо пройти авторизацию в приложении с помощью Smart-ID, что позволяет подтвердить возраст покупателя. Бесконтактная доставка для лекарств недоступна: получатель должен лично встретить курьера и назвать сгенерированный в приложении PIN-код. Если передать заказ не удается, лекарства возвращаются обратно в аптеку.