Чем выше риск - тем больше доплата: майор НВС объяснил систему поощрения украинских солдат

Слайдиньш отметил, что понятие ближнего боя многие понимают неверно. «Конечно, что такое ближний бой? Многие думают, что это обязательно драка с лопатами, штыками или кольями. Это не так». Он пояснил, что речь идет о столкновении на минимальной дистанции, когда противники находятся буквально в нескольких метрах друг от друга. «Например, у немцев ближним боем считалось расстояние, на котором ты видишь белки глаз своего противника. Это может быть пять-шесть метров — вот это ближний бой. Никаких лопат для этого не нужно». Эксперт также подчеркнул, что все премии выплачиваются дополнительно к основному денежному довольствию, а основанием для начисления служит приказ командира воинской части.