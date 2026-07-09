Чем выше риск - тем больше доплата: майор НВС объяснил систему поощрения украинских солдат
Украинские солдаты могут получать дополнительные денежные выплаты за захват российских военнослужащих, участие в штурмах и даже ликвидацию противника в ближнем бою. О новой системе оплаты рассказал латвийский военный эксперт Янис Слайдиньш.
В конце июня правительство Украины изменило систему денежного поощрения военнослужащих, участвующих в боевых действиях. Теперь украинским военным предусмотрены дополнительные выплаты за захват российских военнослужащих в плен, участие в штурмовых операциях и ликвидацию противника в ближнем бою. Об этом в эфире TV24 рассказал майор Национальных вооруженных сил Латвии, офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.
По словам эксперта, за каждого взятого в плен российского военнослужащего предусмотрено вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (около 2000 евро). Если в пленении участвовали несколько украинских бойцов, сумма будет разделена между ними пропорционально.
Кроме того, украинские военнослужащие смогут получить 15 тысяч гривен (около 275 евро) за ликвидацию противника из стрелкового оружия или в ближнем бою. Однако в этом случае обязательно потребуется видеоподтверждение.
Слайдиньш отметил, что понятие ближнего боя многие понимают неверно. «Конечно, что такое ближний бой? Многие думают, что это обязательно драка с лопатами, штыками или кольями. Это не так». Он пояснил, что речь идет о столкновении на минимальной дистанции, когда противники находятся буквально в нескольких метрах друг от друга. «Например, у немцев ближним боем считалось расстояние, на котором ты видишь белки глаз своего противника. Это может быть пять-шесть метров — вот это ближний бой. Никаких лопат для этого не нужно». Эксперт также подчеркнул, что все премии выплачиваются дополнительно к основному денежному довольствию, а основанием для начисления служит приказ командира воинской части.
Самые высокие выплаты предусмотрены для военнослужащих штурмовых подразделений. По словам Слайдиньша, они могут получать до 460 тысяч гривен в месяц (примерно 8500 евро) с учетом всех надбавок.
Он рассказал, что система дополнительных выплат построена по принципу «10–20–40». «10 тысяч гривен — за каждый день, проведенный на позициях, 20 тысяч — за участие в штурмовых и поисковых операциях, и 40 тысяч гривен — за участие в наступательных действиях». Таким образом, отметил эксперт, размер денежного вознаграждения напрямую зависит от степени риска. «Штурмовикам платят больше», — резюмировал Слайдиньш, подчеркнув, что именно эти подразделения выполняют самые опасные задачи на передовой.