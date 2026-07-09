Кадр с места событий.
Аварии и происшествия
Сегодня 12:37
В центре Риги после столкновения с Audi перевернулся Ford: есть пострадавший
В центре Риги утром столкнулись Ford и Audi. После удара Ford перевернулся на бок, его водитель пострадал и был доставлен в больницу.
На перекрестке улиц Кришьяня Валдемара и Стабу произошло столкновение автомобилей Ford и Audi. После столкновения Ford перевернулся на бок. В аварии пострадал водитель Ford, его доставили в медицинское учреждение.
По факту произошедшего полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства аварии.