Раскрыты приемы, с помощью которых латвийские магазины побуждают людей делать покупки

«Если еще десять лет назад можно было говорить об одном типичном пути покупателя, то сегодня его уже нет. В одном и том же магазине одновременно делает покупки человек, который хочет быстро приобрести несколько товаров, и семья, которая неторопливо планирует покупки на неделю. Задача розничных торговцев — создать среду, в которой оба этих сценария будут одинаково удобны», — говорят эксперты.