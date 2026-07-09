Раскрыты приемы, с помощью которых латвийские магазины побуждают людей делать покупки
От касс самообслуживания до электронных ценников и автоматической проверки возраста - латвийские магазины все активнее внедряют решения, которые меняют покупательские привычки и побуждают клиентов возвращаться снова.
Как сообщает компания StrongPoint, магазины все чаще планируются не для одного «среднего покупателя», а с учетом разных покупательских привычек.
Такие изменения подтверждают и международные исследования. McKinsey и PwC указывают, что магазины все чаще планируются с учетом разных сценариев покупок. Одни покупатели приходят за конкретной покупкой и хотят сделать ее как можно быстрее, другие ищут вдохновение, знакомятся с новинками или принимают более взвешенное решение. В исследовании Deloitte сделан вывод, что уже более чем для половины, или 52%, потребителей удобство, которое дают технологии, сейчас важнее, чем раньше.
Эти тенденции постепенно становятся заметны и в магазинах Латвии. Кассы самообслуживания, решения Scan & Go, электронные ценники и другие цифровые инструменты магазина уже не являются лишь способом повысить эффективность работы торговой точки. Все чаще они становятся способом дать покупателю выбор — делать покупки быстро и самостоятельно или воспользоваться классическим обслуживанием и помощью сотрудников.
Один из новейших примеров в Латвии — внедрение функции автоматического подтверждения возраста на кассах самообслуживания. Она позволяет покупать товары с возрастными ограничениями, сокращая время ожидания и одновременно обеспечивая соответствие требованиям нормативных актов.
«Если еще десять лет назад можно было говорить об одном типичном пути покупателя, то сегодня его уже нет. В одном и том же магазине одновременно делает покупки человек, который хочет быстро приобрести несколько товаров, и семья, которая неторопливо планирует покупки на неделю. Задача розничных торговцев — создать среду, в которой оба этих сценария будут одинаково удобны», — говорят эксперты.
В Латвии технологии самообслуживания внедрялись постепенно, и традиционные кассы по-прежнему сохраняют важную роль. Это подтверждает, что привычки покупателей неодинаковы: часть по-прежнему предпочитает классическое обслуживание, другие выбирают цифровые решения или меняют способ совершения покупок в зависимости от ситуации.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в латвийских магазинах обнаружили неприятные особенности, из-за которых люди отказываются от покупок.