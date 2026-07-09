Минфин ухудшил прогноз по экономике Латвии: рост ВВП снизили до 2%

Прогнозы макроэкономических показателей основаны на данных о ВВП за первый квартал 2026 года и краткосрочных макроэкономических показателях, доступных до начала июня. С учетом резкого роста цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, нарушений в цепочках поставок и растущей неопределенности прогноз роста экономики Латвии на этот год снижен на 0,6 процентного пункта - до 2%, а на 2027 год на 0,7 процентного пункта - также до 2%, по сравнению с февральским прогнозом 2026 года.