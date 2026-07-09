Минфин ухудшил прогноз по экономике Латвии: рост ВВП снизили до 2%
Министерство финансов ухудшило прогноз по экономике Латвии: в 2026 и 2027 годах рост ВВП теперь ожидается на уровне 2%, а инфляция будет выше прежних расчетов. В ведомстве уже предупреждают - понадобятся решения о сокращении расходов и увеличении доходов.
Министерство финансов пересчитало свои прогнозы на ближайшие годы, приняв во внимание текущую ситуацию в экономике и геополитике. Новые цифры показывают, что экономика будет расти медленнее, а цены (инфляция) будут расти быстрее, чем ведомство думало в феврале. Также Минфин прикинул, сколько «свободных» денег останется в бюджете на новые расходы.
Прогнозы макроэкономических показателей основаны на данных о ВВП за первый квартал 2026 года и краткосрочных макроэкономических показателях, доступных до начала июня. С учетом резкого роста цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, нарушений в цепочках поставок и растущей неопределенности прогноз роста экономики Латвии на этот год снижен на 0,6 процентного пункта - до 2%, а на 2027 год на 0,7 процентного пункта - также до 2%, по сравнению с февральским прогнозом 2026 года.
В конце прогнозного периода темпы экономического роста, по оценке МФ, вернутся к ранее ожидаемому уровню 2,5%.
Прогноз инфляции на этот и следующий год повышен на 0,7 процентного пункта - соответственно до 3,6% и 3,3%. В конце прогнозного периода инфляция, как ожидается, стабилизируется на уровне 2,3%.
Прогнозы занятости и безработицы в основном определяются демографической ситуацией, и в этой сфере существенных изменений по сравнению с февральским прогнозом 2026 года нет, указывает МФ. Безработица в 2026 году прогнозируется на уровне 6,6% с дальнейшим снижением в последующие годы, а число занятых останется стабильным, с небольшой тенденцией к снижению.
Темп роста зарплат скорректирован с учетом более быстрого, чем прогнозировалось, замедления роста зарплат в первом квартале этого года. В целом, по прогнозам МФ, в 2026 году среднемесячная брутто-зарплата может увеличиться на 5,5% - до 1915 евро. Похожий темп роста зарплат прогнозируется и в среднесрочной перспективе, постепенно приближаясь к темпам роста производительности.
Дефицит бюджета сектора государственного управления в 2026 году прогнозируется немного ниже, чем в начале апреля этого года при подготовке доклада о прогрессе по фискально-структурному плану Латвии на 2025-2028 годы, - на уровне 2,9% ВВП.
МФ поясняет, что улучшение баланса в основном связано с более высоким прогнозом неналоговых доходов, в том числе дивидендных выплат, основанным на фактических данных исполнения. В то же время негативное влияние на бюджетный баланс оказывают более низкие, чем ранее ожидалось, налоговые поступления и более высокие расходы специального бюджета, рассчитанные на основе обновленного сценария макроэкономического развития.
В среднесрочной перспективе при неизменной политике дефицит, по индикативным оценкам, будет выше, чем прогнозировалось в апреле этого года: в 2027 году - 4,2% ВВП, в 2028 году - 5,4% ВВП, в 2029 году - 4,3% ВВП, а в 2030 году - 3,5% ВВП.
По объяснению МФ, это в основном будет связано со сниженным прогнозом налоговых поступлений из-за более слабого экономического роста, предусматривающего более медленный рост потребления и фонда оплаты труда. Одновременно увеличен прогноз расходов на социальные пособия, главным образом на пенсии по старости. На это повлияли как автоматический перерасчет пенсий для 141 000 пенсионеров, проведенный 1 апреля 2026 года и увеличивший расходы бюджета, так и более высокий коэффициент индексации, основанный на повышенном прогнозе инфляции.
В прогнозы включены расходы на оборону в соответствии с определением НАТО - начиная с 2027 года 5% ВВП, скорректированные в соответствии с прогнозами номинального ВВП.
После завершения временных налоговых мер, в том числе отмены взноса солидарности банков в 2028 году и возвращения ставки взносов государственного социального страхования во второй пенсионный уровень к 6% в 2029 году, доля доходов сектора государственного управления в ВВП снизится с 43,6% ВВП в 2025 году до 37,9% ВВП в 2030 году, рассчитывает МФ.
В то же время доля общих расходов в ВВП при сценарии неизменной политики будет снижаться не так быстро, как доходы: с 46,1% ВВП в 2025 году до 41,4% ВВП в 2030 году. Это в основном будут определять расходы на социальные пособия, капитальные вложения и запасы для обороны.
По сравнению с докладом о прогрессе за 2026 год, уровень долга сектора государственного управления по отношению к ВВП в среднесрочной перспективе увеличился, исходя из прогнозов номинального ВВП. По оценке Государственной кассы, долг сектора государственного управления в конце 2026 года прогнозируется близким к 48% ВВП, а к концу 2030 года при сценарии неизменной политики - на уровне 54% ВВП.
Согласно актуальным прогнозам, фискальное пространство в среднесрочной перспективе будет отрицательным: в 2027 году - 28 миллионов евро, в 2028 году - 279,1 миллиона евро, в 2029 году - 237,8 миллиона евро, а в 2030 году - уже 936,2 миллиона евро.
Прогнозы подготовлены во исполнение задачи, установленной в декларации о планируемой деятельности Кабинета министров под руководством Андриса Кулбергса. Они также включают расчет фискального пространства в соответствии с фискальными правилами.
Осенью, согласно графику подготовки законопроекта «О государственном бюджете на 2027 год и бюджетных рамках на 2027, 2028, 2029 и 2030 годы», МФ актуализирует прогнозы макроэкономических и фискальных показателей, уточнит цели бюджетного баланса и расчет фискального пространства.
В то же время МФ указывает, что уже сейчас видно: потребуются решения о мерах по сокращению расходов и увеличению доходов, чтобы обеспечить фискальные показатели на уровне, соответствующем правилам ЕС и национальным фискальным требованиям.