В центре Риги на три недели перекроют улицу Дзирнаву: запасайтесь терпением и временем

С 9 июля до 30 июля будет закрыто движение транспортных средств в Риге на улице Дзирнаву перед перекрестком с улицей Тербатас (на участке между улицей Тербатас и улицей Бривибас будет организовано двустороннее движение), будет закрыто движение транспортных средств на улице Тербатас перед перекрестком с улицей Дзирнаву (в направлении улицы Элизабетес), а также будет ограничено движение транспортных средств на перекрестке улиц Дзирнаву и Тербатас.