В центре Риги на три недели перекроют улицу Дзирнаву: запасайтесь терпением и временем
Рижских автомобилистов ждет очередное испытание на прочность, а любителей альтернативного транспорта — приятные перспективы в будущем. С сегодняшнего дня, 9 июля, и вплоть до 30 июля в самом сердце столицы существенно ограничат движение транспорта, сообщает Рижское самоуправление.
Причина временных неудобств благая: в городе осуществляют проект по обустройству велополос и благоустройству перекрестков на участке улицы Дзирнаву от Тербатас до Сколас. Цель — сделать городскую среду более современной, безопасной и удобной для всех. Но, как водится, ради светлого урбанистического будущего сначала придется потерпеть.
Что и где перекроют?
Ограничения затронут оживленный узел в центре Риги. Водителям стоит заранее изучить схему изменений.
С 9 июля до 30 июля будет закрыто движение транспортных средств в Риге на улице Дзирнаву перед перекрестком с улицей Тербатас (на участке между улицей Тербатас и улицей Бривибас будет организовано двустороннее движение), будет закрыто движение транспортных средств на улице Тербатас перед перекрестком с улицей Дзирнаву (в направлении улицы Элизабетес), а также будет ограничено движение транспортных средств на перекрестке улиц Дзирнаву и Тербатас.
Важно: Ответственным за работы структурам поручено обеспечить подъезд к домам и предприятиям для местных жителей и коммерческого транспорта, а также гарантировать беспрепятственный проезд для оперативных служб и общественного транспорта.
Планируйте маршруты передвижения заранее
Учитывая, что работы ведутся в историческом центре Риги, где ежедневно наблюдается интенсивный поток транспортных средств, пешеходов и велосипедистов, Рижское самоуправление призывает жителей своевременно планировать маршруты передвижения, использовать альтернативные возможности и рассчитывать на дополнительное время в пути.
Цель работ — повысить безопасность дорожного движения и развить современную, устойчивую городскую среду, обеспечив более удобную и безопасную инфраструктуру для всех участников дорожного движения.