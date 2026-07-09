В ЕС всерьез обсуждают введение базового дохода: Латвии нужно всего 6480 подписей

Чтобы Европейская комиссия была обязана рассмотреть гражданскую инициативу, та должна в течение года собрать не менее миллиона подписей от граждан ЕС, при этом как минимум в семи странах-членах должен быть преодолен национальный порог. Для Латвии этот порог в настоящее время составляет 6480 подписей. Порог равен числу депутатских мест страны в Европейском парламенте (720), умноженному на общее число депутатов. У Латвии девять мест в Европарламенте.