В ЕС всерьез обсуждают введение базового дохода: Латвии нужно всего 6480 подписей
Искусственный интеллект скоро оставит многих людей без работы — считают авторы новой европейской инициативы. Они предлагают простое решение: платить всем гражданам ЕС безусловный доход. Сбор подписей в поддержку идеи стартует 7 января.
На этой неделе Европейская комиссия зарегистрировала европейскую гражданскую инициативу, призывающую к введению безусловного базового дохода на всей территории Европейского союза. Организаторы подчеркивают, что быстрое развитие искусственного интеллекта и робототехники вскоре приведет к ситуации, когда рабочих мест станет недостаточно. Это обуславливает острую необходимость в базовом доходе, не зависящем от возможности продавать свой труд. Регистрация означает, что инициатива соответствует законодательству Европейского союза и считается приемлемой согласно регламенту о европейской гражданской инициативе, сообщает издание The Brussels Times со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.
От Европейской комиссии требуется принять соответствующие правовые меры для содействия введению безусловного базового дохода, или гражданской зарплаты, в том числе разработать рекомендации для государств-членов. Основополагающие договоры Европейского союза позволяют ЕС давать рекомендации в области социальной защиты, но исключают прямое вмешательство в социальную политику стран-участниц.
Сбор подписей начнется в следующем году, не позднее 7 января, когда исполнится шесть месяцев с момента регистрации инициативы.
Чтобы Европейская комиссия была обязана рассмотреть гражданскую инициативу, та должна в течение года собрать не менее миллиона подписей от граждан ЕС, при этом как минимум в семи странах-членах должен быть преодолен национальный порог. Для Латвии этот порог в настоящее время составляет 6480 подписей. Порог равен числу депутатских мест страны в Европейском парламенте (720), умноженному на общее число депутатов. У Латвии девять мест в Европарламенте.
Организационный комитет инициативы объединяет активистов из Австрии, Германии, Италии, Латвии, Словакии, Словении и Финляндии. Группу возглавляет австриец Клаус Самбор.
К европейским гражданским инициативам применяется требование, согласно которому предлагаемые в них меры должны входить в компетенцию Европейской комиссии. Регистрируя инициативу, Еврокомиссия не давала оценку ее содержанию и не принимала по нему никаких решений, и этот шаг не предопределяет ее дальнейших действий.
Инициатива допускается к сбору подписей, если: 1) предлагаемая мера очевидно не выходит за рамки полномочий Комиссии вносить законодательные предложения; 2) мера не является очевидно несправедливой, необоснованной или злонамеренной; 3) мера очевидно не противоречит ценностям Союза. Ранее по вопросу о гражданской зарплате уже проводились два сбора подписей – в 2013–2014 и 2020–2022 годах. Тогда необходимое количество голосов собрать не удалось.