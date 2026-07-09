В Латгале двум подросткам вынесли приговор за жестокое двойное убийство
Им было всего по 16 лет, когда обычное застолье с алкоголем закончилось кровавой расправой. Суд поставил точку в деле о двойном убийстве, потрясшем Резекне.
Латгальский районный суд приговорил двух молодых людей к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы каждого за двойное убийство, совершенное в Резекне. После освобождения оба также будут находиться под надзором службы пробации в течение трех лет, сообщили в прокуратуре.
Преступление произошло в январе 2024 года, когда обвиняемым было по 16 лет. Они вместе с несколькими мужчинами распивали алкоголь, однако между участниками застолья возник конфликт. Во время ссоры подростки несколько раз ударили одного из мужчин острым предметом, причинив ему телесные повреждения средней тяжести. После этого остальные присутствовавшие в доме мужчины потребовали, чтобы подростки покинули жилище.
Однако молодые люди решили отомстить. По данным следствия, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения, другой — под воздействием психотропных веществ. Они понимали, что один из мужчин был сильно пьян, а второй, помимо тяжелого алкогольного опьянения, имел сломанную ногу и не мог оказать сопротивление. Воспользовавшись беспомощным состоянием своих жертв, подростки избили мужчин, а затем несколько раз ударили их найденным в доме ножом в область сердца, спину, руки и ноги.
Полученные ранения оказались смертельными. Суд признал обоих виновными в умышленном убийстве двух человек.