В Латгале двум подросткам вынесли приговор за жестокое двойное убийство

Однако молодые люди решили отомстить. По данным следствия, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения, другой — под воздействием психотропных веществ. Они понимали, что один из мужчин был сильно пьян, а второй, помимо тяжелого алкогольного опьянения, имел сломанную ногу и не мог оказать сопротивление. Воспользовавшись беспомощным состоянием своих жертв, подростки избили мужчин, а затем несколько раз ударили их найденным в доме ножом в область сердца, спину, руки и ноги.