Минблаг: "Правительство должно решить вопрос, который касается сотен тысяч пожилых жителей Латвии"
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс призывает правительство принять решение о введении «базовой пенсии» с 1 января 2027 года. Он подчеркивает, что повышение доходов пожилых людей и введение «базовой пенсии» предусмотрены в декларации правительства, а для Министерства благосостояния это один из приоритетов нынешнего созыва.
Министерство благосостояния, по словам Узулниекса, выполнило все необходимые подготовительные работы. Поэтому у правительства сейчас есть все предпосылки, чтобы принять решение об одной из самых значимых реформ пенсионной системы за последние годы.
«О "базовой пенсии" в Латвии мы говорим уже много лет. Сегодня уже нельзя сказать, что не хватает решений. Министерство благосостояния разработало конкретную модель, рассчитало расходы, подготовило необходимые поправки к нормативным актам и предлагает постепенное, финансово ответственное внедрение реформы. Теперь время правительства принять решение. Мы не можем бесконечно откладывать вопрос, который касается сотен тысяч пожилых жителей Латвии», - подчеркивает Рейнис Узулниекс.
Пенсионная система Латвии является финансово устойчивой, однако достаточность пенсий по-прежнему остается одной из самых низких в Европейском союзе. Уровень замещения пенсий по старости в Латвии составляет около 45%, и как Европейская комиссия, так и OECD уже длительное время указывают на необходимость укреплять доходы пожилых людей.
Предложение Министерства благосостояния предусматривает начать введение «базовой пенсии» с 1 января 2027 года. Планируется увеличить доплату за страховой стаж до 31 декабря 1995 года, а также ввести доплату за страховой стаж после 1 января 1996 года. Реформу предлагается запускать постепенно, начиная с пожилых людей в возрасте от 85 лет.
Сейчас в Латвии 56 760 пожилых людей, достигших 85-летнего возраста. Именно у этой возрастной группы самые низкие пенсии в стране: средняя пенсия по старости составляет всего 503,71 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости по стране - 640,67 евро. В первый год реформы, то есть в 2027 году, на ее реализацию потребуется 13,4 миллиона евро из основного государственного бюджета.
Министр благосостояния отмечает: «Эти цифры ясно показывают, почему это решение больше нельзя откладывать. Почти 57 тысяч представителей нашего старшего поколения сегодня живут на пенсию, которая значительно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в благо Латвии. Теперь очередь правительства выполнить данное в декларации обещание и принять ответственное решение. Я последовательно буду выступать за введение "базовой пенсии", потому что это не только приоритет Министерства благосостояния, но и общее обещание правительства пожилым жителям Латвии».