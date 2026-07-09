Минблаг: "Правительство должно решить вопрос, который касается сотен тысяч пожилых жителей Латвии"

Министр благосостояния отмечает: «Эти цифры ясно показывают, почему это решение больше нельзя откладывать. Почти 57 тысяч представителей нашего старшего поколения сегодня живут на пенсию, которая значительно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в благо Латвии. Теперь очередь правительства выполнить данное в декларации обещание и принять ответственное решение. Я последовательно буду выступать за введение "базовой пенсии", потому что это не только приоритет Министерства благосостояния, но и общее обещание правительства пожилым жителям Латвии».