Браже после саммита НАТО: "Защитники Украины каждый день доказывают, как меняется современная война"

Латвия на саммите также подчеркнула значение безопасности Балтийского моря, особенно риски для безопасности, экономики и окружающей среды, которые создает российский теневой флот. Латвия выступает за более жесткие ограничительные меры против российского теневого флота и поддерживающей его сети, чтобы сократить обход санкций и риски для критической морской инфраструктуры.