Браже после саммита НАТО: "Защитники Украины каждый день доказывают, как меняется современная война"
На саммите НАТО в Анкаре союзники подтвердили значение коллективной обороны и договорились продолжить поддержку Украины как минимум на 140 млрд долларов. Латвия отдельно подчеркнула угрозы со стороны России, важность ПВО, противодронных решений и безопасность Балтийского моря.
На саммите глав государств и правительств стран НАТО в Анкаре союзники подтвердили значение коллективной обороны - 5-й статьи - и договорились продолжить поддержку Украины в этом и следующем году как минимум на 140 миллиардов долларов США.
Союзники также договорились ускорить развитие возможностей НАТО, основываясь на опыте войны в Украине, новых технологиях и более сильной оборонной промышленности. Латвия подчеркнула значение противовоздушной обороны, противодронных возможностей, дальнобойного оружия, гибридных угроз и рисков, связанных с российским теневым флотом, для безопасности Балтии.
«Защитники Украины каждый день доказывают, как меняется современная война. Развитие возможностей НАТО должно основываться на реальном боевом опыте - дронах, противодронных решениях, противовоздушной обороне и технологическом превосходстве», - подчеркнула на саммите НАТО министр иностранных дел Байба Браже, указав, что эти возможности важны для безопасности восточного фланга НАТО, в том числе Балтийского региона.
На саммите союзники единогласно назвали Россию долгосрочной угрозой безопасности евроатлантического пространства. Министр подчеркнула, что гибридные угрозы России - саботаж, кибератаки, дезинформация и инструментализация миграции - являются частью ее военной доктрины и требуют тесной координации союзников.
В Анкаре особое внимание было уделено укреплению трансатлантической оборонной промышленности. На Форуме оборонной промышленности НАТО союзники объявили о новых совместных закупках военных возможностей и многонациональных проектах сотрудничества. Латвию на форуме представляли LMT и Ammunity, а также Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны.
Латвия присоединилась к инициативе Канады по созданию Банка обороны, безопасности и устойчивости, чтобы улучшить доступ малых и средних предприятий оборонной промышленности к долгосрочному финансированию. На саммите лидеры девяти стран-основателей, в том числе Латвии, присоединились к совместному заявлению, предусматривающему завершение процесса создания банка в 2027 году.
Латвия на саммите также подчеркнула значение безопасности Балтийского моря, особенно риски для безопасности, экономики и окружающей среды, которые создает российский теневой флот. Латвия выступает за более жесткие ограничительные меры против российского теневого флота и поддерживающей его сети, чтобы сократить обход санкций и риски для критической морской инфраструктуры.
На саммите лидеры подтвердили готовность продолжать долгосрочную и прогнозируемую военную поддержку Украины. Союзники также оценили выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Гааге, о наращивании оборонных расходов.
Латвия уже сейчас направляет на прямые оборонные расходы 4,91% ВВП, а связанные с обороной расходы составляют 1,4% ВВП.