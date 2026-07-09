Во время испытаний в Лиепае у ветрогенератора оторвалась лопасть. ВИДЕО
Во время испытаний на строительной площадке ветропарка компании Rapsoil в Лиепае произошел инцидент: у одной из крупнейших строящихся ветряных турбин оторвалась лопасть. Теперь работы на объекте полностью остановлены.
Как сообщили в самоуправлении Лиепаи, авария произошла в среду в ходе обязательных 72-часовых испытаний оборудования. Строительные работы на объекте уже завершены, однако ветропарк пока не введен в эксплуатацию.
Представители компании Rapsoil прибыли на место происшествия, чтобы оценить ситуацию. По словам руководителя отдела общественных отношений и маркетинга Лиепайской думы Зиты Лаздане, муниципалитет впервые сталкивается с подобным случаем, поэтому точные причины произошедшего пока неизвестны. Для расследования создана внутренняя кризисная группа, которая проведет детальный анализ инцидента.
Согласно предварительной информации, предоставленной компанией, одна из лопастей могла задеть другую, что и привело к поломке. Однако окончательные выводы будут сделаны только после завершения технической экспертизы.
Ожидается, что первые результаты расследования станут известны уже в начале следующей недели.
До принятия дальнейших решений все работы на объекте приостановлены. Территория находится под охраной и оборудована камерами видеонаблюдения.
Ветропарк Rapsoil считается одним из самых масштабных и обсуждаемых энергетических проектов Лиепаи. Проект предусматривает установку 12 ветряных турбин общей мощностью 57,6 МВт вдоль бульвара 14 Ноября. Высота каждой башни составляет 82,5 метра, а общая высота турбины вместе с лопастями достигает почти 150 метров.