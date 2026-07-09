Названы профессии, представители которых в Латвии больше всего боятся потерять работу

Особенно показательны результаты в государственном секторе — 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений сообщили, что боятся потерять работу. Исторически работа в государственном секторе считалась стабильной и надежной, однако результаты опроса свидетельствуют о том, что и в Латвии это представление начинает меняться. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг (29%), а также в здравоохранении и социальной сфере (29%).