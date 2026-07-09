AKROPOLE Alfa обновляет часть магазинов: что изменится для посетителей в июле
Этим летом в торгово-развлекательном центре AKROPOLE Alfa откроются несколько новых и обновленных магазинов. На этой неделе после реконструкции начнут работу магазины Nike, Kristiana и Narvesen, а на следующей неделе откроется магазин Millo Beauty.
Магазин Nike откроется 10 июля после реконструкции. Его площадь составит почти 500 квадратных метров. В магазине будут представлены одежда, обувь и аксессуары для спорта и отдыха для женщин, мужчин и детей.
В июле в AKROPOLE Alfa также начнет работу новый магазин латвийского бренда Millo Beauty. В нем будет представлен ассортимент украшений, изделий из кожи и аксессуаров.
9 июля возле входа B планируется открытие обновленного магазина Narvesen. В нем появится возможность приобрести кофе Caffeine, а часть печатных информационных материалов заменят цифровые экраны.
В тот же день после реконструкции откроется обновленный магазин Kristiana.
Кроме того, у AKROPOLE Alfa со стороны улицы Стамериенас оборудованы четыре новых парковочных места для автобусов. Это должно упростить доступ к торговому центру для организованных туристических и крупных групп посетителей.