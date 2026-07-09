До вечера лучше быть осторожнее!
В Латвии
Сегодня 09:30
Сильный ветер и дождь: в Латвии действуют погодные предупреждения
В прибрежных районах Латвии до вечера четверга объявлено желтое предупреждение о сильном ветре: порывы могут достигать 20-21 м/с. В центральной части страны до полудня также сохраняется предупреждение о сильном дожде.
До вечера четверга в прибрежных районах действует желтое предупреждение о сильном ветре. Согласно прогнозам синоптиков, утром в прибрежных районах северный и северо-западный ветер в порывах будет достигать 20-21 метра в секунду.
Предупреждение будет действовать до 21:00.
В свою очередь, в центральных районах страны до полудня действует предупреждение о сильном дожде.