Сильный ветер и дождь: в Латвии действуют погодные предупреждения
Фото: LETA
До вечера лучше быть осторожнее!
В Латвии

Сильный ветер и дождь: в Латвии действуют погодные предупреждения

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В прибрежных районах Латвии до вечера четверга объявлено желтое предупреждение о сильном ветре: порывы могут достигать 20-21 м/с. В центральной части страны до полудня также сохраняется предупреждение о сильном дожде.

До вечера четверга в прибрежных районах действует желтое предупреждение о сильном ветре. Согласно прогнозам синоптиков, утром в прибрежных районах северный и северо-западный ветер в порывах будет достигать 20-21 метра в секунду.

Предупреждение будет действовать до 21:00.

В свою очередь, в центральных районах страны до полудня действует предупреждение о сильном дожде.

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