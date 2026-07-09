"Сказки надо прекратить": Кулбергс требует честных решений по airBaltic, Rail Baltica и госрасходам
Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс за первый месяц работы в правительстве столкнулся с тем, что сам называет главным тормозом государственного аппарата: бюрократией, микроменеджментом и бесконечными вопросами, которые, по его мнению, вообще не должны доходить до уровня Кабинета министров.
В интервью LETA Андрис Кулбергс признал: освоить ритм работы правительства, договориться с партнерами по коалиции и одновременно начать двигать обещанные реформы оказалось гораздо сложнее, чем может казаться со стороны. По его словам, государственная машина устроена так, что почти полностью «забивает» календарь премьера, не оставляя времени на стратегические решения.
«Очень элементарный пример, от чего меня бросает в дрожь, - это выражение "принять к сведению". В моем понимании "принять к сведению" означает выслушать и ничего не делать», - заявил Кулбергс.
Он подчеркнул, что не хочет тратить время Кабинета министров на заседания, где участники просто заслушивают информацию. По словам премьера, одним из главных вызовов первого месяца стала именно борьба за время.
«Я не хочу тратить время Кабинета министров, чтобы просто послушать. У нас нет на это времени», - сказал он.
Кулбергс говорит, что сейчас в зоне координации премьера находятся десятки комитетов, и если просто посчитать время, то все эти заседания физически невозможно провести. При этом на уровень правительства, по его словам, выносят множество мелких операционных вопросов, которые должны решаться на другом уровне.
Премьер считает, что часть проблемы заложена и в работе Сейма: парламент часто не прописывает в законах четкие решения и полномочия, а делегирует их Кабинету министров. В результате правительство вынуждено заниматься деталями, вместо того чтобы концентрироваться на крупных политических и экономических задачах.
«Весь правительственный аппарат загрязнен ненормально большим количеством совершенно ненужных уровней мелочей, микроменеджмента, который несут на уровень Кабинета министров», - отметил Кулбергс.
По его словам, такая система не только перегружает правительство, но и размывает личную ответственность: вместо того чтобы конкретный чиновник или ведомство принимали решение в пределах своей компетенции, вопрос выносится на коллективный уровень.
Кулбергс уже признает: все, что было записано в правительственной декларации, реализовать, скорее всего, не удастся. «Я еще прямо сейчас не могу сказать, но совершенно точно, что не получится сделать все. Это абсолютно ясно», - сказал он.
По словам премьера, первоначальный план был слишком оптимистичным. Он считает, что если бы правительство не тратило так много времени на бюрократический «шум», больше сил можно было бы направить на стратегические задачи. Но полностью изменить эту систему быстро невозможно: часть процедур закреплена в законах.
Говоря о будущем, Кулбергс не исключает, что сможет продолжить работу премьером и после следующих выборов, если его правительство не допустит серьезных ошибок.
«Если мы сделаем вещи хорошо и не допустим особых сбоев, думаю, будет возможность продолжить. Было бы безответственно думать о работе только на несколько месяцев», - заявил он.
Одним из первых решений Кулбергса стало ограничение командировок министров. Он прямо говорит: ненужные поездки были, есть и будут - как в правительстве, так и в Сейме, особенно в предвыборный период.
«Я совершенно точно могу утверждать, что были, есть и будут ненужные командировки. Такие есть и в Сейме, и в правительстве», - сказал премьер.
Поэтому теперь, когда министры просят согласовать поездку, ее необходимость оценивают отдельно. Кулбергс подчеркивает: министры нужны в Латвии, потому что дел внутри страны слишком много.
Свои собственные командировки премьер считает вынужденными: участие в Европейском совете, встреча в Гданьске, где был подписан контракт по дронам и состоялась встреча с президентом Украины, а также саммит лидеров стран NB8 в Таллине. Более спорной он называет поездку во Францию, но объясняет ее личным приглашением президента Эммануэля Макрона и важностью контактов с Францией, особенно в военной сфере.
Отдельный блок интервью Кулбергс посвятил бюджету. По его словам, макроэкономические данные, подготовленные Минфином, «не радуют», а значит, государство не может продолжать тратить так, как будто ситуация в экономике развивается по прежнему сценарию.
«Мы не можем продолжать тот рассказ, который был принят в прошлом году, о том, какой будет экономика в этом году», - заявил премьер.
Он сравнил государственное управление с бизнесом: если компания видит, что доходы не выполняются, а расходы растут, она начинает вовремя адаптироваться. По мнению Кулбергса, государство должно научиться делать то же самое. Все министерства должны пересмотреть свои расходы.
При этом премьер признает: политически это крайне сложно, особенно перед выборами. «В политике все о компромиссе, поэтому в предвыборное время очень сложно думать о сокращении расходов», - сказал он.
Работой министров в целом Кулбергс «более или менее» доволен, но признает, что в начале у него были серьезные опасения. Особенно после того, как он попросил министерства подготовить короткие презентации с конкретными предложениями, измеримыми целями, сроками и ответственными.
Вместо трех слайдов, по его словам, он получил презентации на 17, 18, 25 и даже 27 слайдов, где доминировали слова «планируем», «будем делать», «реализуем».
«Это слова, которые нельзя измерить ни во времени, ни в деньгах, ни в достижимом результате. Именно в тот момент я понял, что наша самая большая проблема - не отсутствие идей. Проблема - культура управления. Мы слишком часто говорим о процессе, а не о результате», - сказал Кулбергс.
Среди конкретных результатов выездного заседания правительства премьер выделяет план противодроновой защиты. По его словам, уже установлены устройства, которые улучшают ситуацию на границе, а к концу августа должна быть развернута полная система.
Кулбергс утверждает, что система должна покрыть 100% границы с Россией и Беларусью. Он объясняет, что это позволит не каждый раз поднимать в воздух истребители и использовать ракеты, а иметь первичный уровень противодроновой защиты.
«У нас были куплены железки, но забыли купить программное обеспечение. Представьте, у нас есть железо - как компьютер, но без операционной системы», - сказал он.
Второй важный вопрос - убежища. По словам Кулбергса, в этой сфере его удивила неэффективность: европейские деньги были, 509 проектов были заявлены, но реализован только один.
Премьер считает, что от прежнего подхода нужно отказаться и перейти к более простому и унифицированному решению - по примеру Украины, где используются бетонные укрытия. Он подчеркивает, что Латвии не нужны «идеальные убежища» через три года. Нужны понятные места, куда люди смогут быстро добежать уже в обозримой перспективе.
«Не нужно нам строить идеальное убежище. Нам нужно просто начать с того, что есть помещения, указатели и люди знают, где они находятся», - сказал Кулбергс.
Еще одно направление - 30-дневный мораторий на крупные и дорогие государственные ИКТ-закупки. По словам премьера, первые результаты уже есть. Главная цель - понять, насколько рискованны эти закупки, и разделить их на категории: низкий, средний и высокий риск.
Кулбергс говорит, что государство тратит около 50 миллионов евро на IT-часы, но в самой системе госуправления нет достаточного числа специалистов, которые могли бы оценить, адекватны ли эти часы.
«Самый большой коррупционный риск скрывается именно в таком аспекте, который нельзя измерить - много это или мало. Люди, которые не являются IT-специалистами, не могут это оценить», - заявил он.
Премьер резко раскритиковал зависимость некоторых IT-компаний от государственных заказов. По его словам, если несколько предприятий получают огромную долю госзакупок, а их оборот почти полностью зависит от государства, это нужно прекращать. «Не может IT-компания зависеть от государственных заказов. Тогда это предприятие в коммерческом режиме вообще не апробировало свои продукты, не оценило их во внешней конкуренции», - сказал Кулбергс.
Он также не исключает, что после анализа ситуации могут последовать кадровые последствия в государственном управлении. «Да, очень возможно. Я не прокурор, но сейчас мы оцениваем ситуацию», - сказал премьер.
Особое внимание Кулбергс уделил Rail Baltica. Он заявил, что готов взять на себя лидерскую роль в координации проекта между тремя странами Балтии, но считает: нынешний подход нужно пересматривать. По его словам, ни у Латвии, ни у Литвы, ни у Эстонии нет денег, чтобы завершить проект в прежнем темпе.
«Забываем 2030 год! Если мы хотим вымучить 2030 год, тогда всем жителям Балтии нужно понимать, что они заплатят за строительство Rail Baltica из своих денег налогоплательщиков», - заявил Кулбергс.
По его мнению, реальный ранний срок завершения проекта - 2035 год, когда станет доступен новый европейский финансовый период.
Кулбергс предлагает мыслить «вне коробки» и искать не косметическую экономию, а решения, которые позволят сокращать расходы на миллионы. В частности, он говорит о необходимости оценить возможность использовать существующий железнодорожный коридор 1520 мм и уже имеющиеся насыпи. Это, по его словам, означало бы меньше отчуждаемых земель, меньше новых подъездных дорог, меньшее воздействие на среду и повседневную жизнь людей.
«Если мы не можем сейчас позволить себе этот проект, нужно думать о неординарных решениях, как сократить расходы не на центы, а на миллионы», - сказал премьер.
Он также ставит под сомнение решение проектировать линию под скорость 249 километров в час. По его словам, если снижение скорости увеличит время поездки примерно на десять минут, но позволит экономить миллионы евро на каждом километре, такой компромисс надо серьезно оценить.
Кулбергс утверждает, что прежние решения по Rail Baltica во многих местах были непродуманными, а сама базовая трасса, по юридической оценке, в Латвии не была окончательно утверждена. Он видит в этом еще один пример проблемы с формулировкой «принять к сведению»: одни считают, что решение принято, а юридически это не так.
Не менее резко премьер высказался об airBaltic. Он признает стратегическое значение национальной авиакомпании, но считает недопустимым, чтобы это становилось аргументом для бесконечного государственного финансирования. «Да, airBaltic для Латвии является стратегически важным предприятием. Но это не может быть аргументом для бесконечного выделения государственного финансирования. Предприятие должно доказать, что оно способно стать финансово устойчивым», - заявил Кулбергс.
Премьер говорит, что его не устраивает ситуация, когда даже глава правительства не получает всей информации, необходимой для оценки состояния компании. По его словам, раньше развитие airBaltic строилось на очень амбициозных целях - 100 самолетов и 10 миллионов пассажиров, но вопрос в том, были ли эти цели экономически обоснованы. «Сказки надо прекратить!» - заявил Кулбергс.
Он считает, что для обслуживания потребностей Латвии и сохранения транспортного узла достаточно не 100, а около 30 самолетов. При этом 10 миллионов пассажиров - это почти вдвое больше нынешнего уровня, и премьер хочет видеть реальный план, как компания собирается этого добиться.
Кулбергс также раскритиковал управление государственными капитальными обществами в целом. По его словам, проблема касается не только airBaltic, но и Rail Baltica, и Rīgas siltums: государство не умеет качественно управлять такими активами и часто не имеет людей с достаточным бизнес-опытом.
«Это не должна быть печь для сжигания денег налогоплательщиков!» - сказал он об airBaltic.
Премьер сообщил, что потребовал от министра сообщения как держателя долей капитала предоставить бизнес-план авиакомпании. По его словам, этот план должен быть представлен уже в этом месяце. Только после этого можно будет говорить о дальнейших решениях.
При этом Кулбергс не исключает, что airBaltic снова может понадобиться финансовая поддержка. «Посмотрим, но я думаю, что airBaltic не способен летать без денежной "подпитки"», - сказал премьер.
В конце интервью Кулбергс признал, что у него до сих пор нет парламентского секретаря, хотя такая должность ему необходима. «Мне нужен парламентский секретарь. Действительно нужен. Я еще не успел решить этот вопрос», - сказал он.