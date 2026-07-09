"Сказки надо прекратить": Кулбергс требует честных решений по airBaltic, Rail Baltica и госрасходам

«Это слова, которые нельзя измерить ни во времени, ни в деньгах, ни в достижимом результате. Именно в тот момент я понял, что наша самая большая проблема - не отсутствие идей. Проблема - культура управления. Мы слишком часто говорим о процессе, а не о результате», - сказал Кулбергс.