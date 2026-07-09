Рига догнала Вильнюс - пока только по размеру туристического налога
Рига готовится брать с туристов больше: с 1 января 2027 года туристический сбор в столице вырастет вдвое - до 2 евро с НДС за каждую ночь, проведенную в городе. Такое решение Рижская дума приняла в среду, 8 июля.
Сейчас сбор составляет 0,89 евро без НДС за ночь. После изменений он вырастет до 1,78 евро без НДС, или до 2 евро с НДС. В самоуправлении подчеркивают: речь идет не о дополнительной нагрузке для гостиниц и других мест размещения, а о плате, которую вносят гости города.
Повышение согласовали с представителями туристической отрасли. Дополнительные деньги планируется направить на то, чтобы Ригу активнее продвигали за рубежом: на международный маркетинг, поддержку мероприятий, развитие туристической инфраструктуры и укрепление позиций города как направления для делового туризма.
«Все средства, полученные от туристического сбора, вкладываются в развитие туристической отрасли. Дополнительное финансирование позволит проводить долгосрочную и прогнозируемую политику туристического маркетинга, привлекая иностранных гостей и укрепляя конкурентоспособность Риги в Балтийском регионе и Северной Европе. При этом сбор не является дополнительной нагрузкой для туристических предпринимателей, поскольку его платят гости города, а выгода возвращается отрасли и экономике города в целом», - отметил директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быков.
В гостиничной отрасли повышение также поддерживают. По словам президента Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андриса Калниньша, Рига сейчас конкурирует не только с соседними балтийскими столицами, но и с городами Северной Европы, где на привлечение туристов и международный маркетинг выделяются значительно более серьезные бюджеты.
«Мы поддерживаем увеличение туристического сбора, поскольку убедились, что эти дополнительные средства будут вложены именно в привлечение туристов, маркетинг Риги и укрепление международной конкурентоспособности города. Сейчас Рига конкурирует с другими столицами Балтии и Северной Европы, где в развитие туризма и международный маркетинг вкладываются значительно большие средства. Если мы хотим видеть больше туристов, больше международных конференций и большую экономическую активность в городе, необходимо существенно увеличить бюджет на привлечение туристов», - заявил Калниньш.
Отдельный акцент в Риге делают на деловом туризме - конференциях, конгрессах и крупных международных событиях. Именно такие мероприятия обычно приносят городу не только заполненные гостиницы, но и дополнительные расходы гостей в ресторанах, транспорте, сфере услуг и культуре.
Позицию Латвийского конгрессного бюро озвучил член правления ЛКБ Янис Приеде. По его словам, повышение туристического сбора дает возможность более целенаправленно укреплять позиции Риги в международной конкуренции и среди столиц Балтии как направления для делового туризма и мероприятий.
«Особенно важно укрепление Рижского конгрессного бюро, что позволит намного активнее привлекать международные конференции, конгрессы и другие мероприятия с высокой добавленной стоимостью. В долгосрочной перспективе это принесет существенную пользу как отрасли гостеприимства, так и экономике города в целом», - отметил Приеде.
Более осторожно к повышению относятся агентства въездного туризма и туроператоры. Однако и в ALTA - Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов - считают, что дополнительные средства могут стать инструментом для долгосрочной поддержки отрасли, если они действительно будут направлены на развитие и привлечение гостей.
Председатель правления ALTA Эрикс Лингеберзиньш отметил, что для Риги важно не только привлекать туристов летом или в пиковые периоды, но и формировать более стабильный поток гостей в течение всего года. «ALTA поддерживает повышение туристического сбора, поскольку укрепление международной узнаваемости Риги и развитие делового туризма имеют важное значение для конкурентоспособности города и роста всей туристической и гостиничной отрасли. У Риги есть потенциал закрепиться в качестве международно узнаваемого направления для делового туризма и мероприятий в Балтийском регионе, обеспечивая более стабильный туристический поток в течение всего года», - отметил Лингеберзиньш.
Он также положительно оценил намерение развивать эти направления через структурное подразделение Рижского агентства инвестиций и туризма - Рижское конгрессное бюро. По его словам, для достижения этой цели важна и вовлеченность самой отрасли, поскольку члены ALTA уже сейчас активно участвуют в создании новых продуктов и обеспечении качественных услуг. Поэтому важно не только укреплять существующие инструменты поддержки делового туризма, но и развивать новые решения, основанные на сотрудничестве.
Туристический сбор в Риге действует с 2023 года, и доходы от него постепенно растут. В 2023 году поступления составили 1,37 миллиона евро, в 2024 году - 1,73 миллиона евро, а в 2025 году - уже 1,86 миллиона евро.
В думе считают, что даже после повышения Рига не станет дорогим исключением на фоне соседей. В Вильнюсе, Каунасе, Паланге и Друскининкае туристический сбор уже сейчас составляет 2 евро за ночь. Во многих европейских городах он выше: например, в Лиссабоне туристы платят 4 евро за ночь, а в Амстердаме сбор рассчитывается как 12,5% от стоимости бронирования жилья.
Изменения вступят в силу не сразу, а с 1 января 2027 года. Такой переходный период оставили для гостиниц, апартаментов и других поставщиков услуг размещения, чтобы они успели адаптировать уже заключенные договоры и бронирования, а также учесть новые условия при планировании туристического сезона.
Во время разработки поправок самоуправление консультировалось с Латвийской ассоциацией гостиниц и ресторанов и Латвийской ассоциацией туристических агентов и операторов. Обе организации поддержали повышение сбора.
Во время общественного обсуждения поступило одно мнение о том, что рост сбора может негативно повлиять на число туристов. Однако, оценив опыт других европейских городов и то, как планируется использовать дополнительные доходы, самоуправление не нашло достаточных оснований считать, что повышение существенно сократит туристический поток.