Рига догнала Вильнюс - пока только по размеру туристического налога

Председатель правления ALTA Эрикс Лингеберзиньш отметил, что для Риги важно не только привлекать туристов летом или в пиковые периоды, но и формировать более стабильный поток гостей в течение всего года. «ALTA поддерживает повышение туристического сбора, поскольку укрепление международной узнаваемости Риги и развитие делового туризма имеют важное значение для конкурентоспособности города и роста всей туристической и гостиничной отрасли. У Риги есть потенциал закрепиться в качестве международно узнаваемого направления для делового туризма и мероприятий в Балтийском регионе, обеспечивая более стабильный туристический поток в течение всего года», - отметил Лингеберзиньш.