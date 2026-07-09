Власти РФ заявили, что страны Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычных
Власти стран Балтии готовятся к массовым депортациям русскоязычных жителей, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Об этом сообщают СМИ РФ.
«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях», — сказал Лукьянцев на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах.
Перед этим в МИД РФ заявили о намерении обратиться в Международный суд ООН из-за «систематического ущемления» прав этнических русских в Латвии, Литве и Эстонии. В ведомстве отмечали, что власти стран Балтии «запрещают» использование русского языка, «переписывают историю» и занимаются «карательной политикой репрессий и запугиваний».
«Все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными. В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло», — сказал представитель МИД РФ.
Ранее в Госдуме также обвинили страны Балтии в нарушении обещания обеспечить справедливые условия жизни для русского населения после выхода из СССР. Зампред комитета нижней палаты по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин отмечал, что с самого начала независимые республики ввели понятие «неграждане». Он также расказал, люди с таким статусом составляют 30% населения Эстонии и 40% Латвии, перепутав (специально или по незнанию) русских с негражданами.
На самом деле неграждан в Латвии около 162 тысяч человк (8,8% населения), а в Эстонии неграждане составляют 4,3% населения.