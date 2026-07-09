Ранее в Госдуме также обвинили страны Балтии в нарушении обещания обеспечить справедливые условия жизни для русского населения после выхода из СССР. Зампред комитета нижней палаты по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин отмечал, что с самого начала независимые республики ввели понятие «неграждане». Он также расказал, люди с таким статусом составляют 30% населения Эстонии и 40% Латвии, перепутав (специально или по незнанию) русских с негражданами.