В Латвии днем ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.
В Латвии
Сегодня 08:11
Циклон останется над Латвией: днем снова обещают дожди и грозы
Днем погоду в Латвии продолжит определять циклон: во многих местах пройдут дожди, местами возможны сильные грозовые ливни. На побережье Курземе ветер в порывах может усилиться до 20-22 м/с.
На большей части территории страны будет преобладать слабый ветер, однако в прибрежных районах Курземе северный, северо-западный ветер еще будет умеренным или умеренно сильным. В порывах он достигнет 15-19 м/с, а на морском побережье - даже 20-22 м/с.
Местами облака рассеются и выглянет солнце. Максимальная температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.
В Риге будет облачно, временами небо прояснится. Периодически ожидается дождь, возможна также гроза. Ветер будет слабым, воздух прогреется до +16...+18 градусов.