Циклон останется над Латвией: днем снова обещают дожди и грозы

На большей части территории страны будет преобладать слабый ветер, однако в прибрежных районах Курземе северный, северо-западный ветер еще будет умеренным или умеренно сильным. В порывах он достигнет 15-19 м/с, а на морском побережье - даже 20-22 м/с.