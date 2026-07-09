Венгерский вариант? Что ответили депутаты Сейма на предложение сократить себе зарплаты
После сообщений о грядущем сокращении зарплат депутатов в Венгрии журналисты решили провести опрос - готовы ли на подобный шаг наши, латвийские парламентарии. Ответы оказались неожиданными.
В эфире TV24 журналист и телеведущий Арманд Пуче рассказал о дискуссии вокруг сокращения зарплат депутатов в Венгрии. После этого журналисты решили провести необычный опрос среди депутатов Сейма Латвии и выяснить, готовы ли они согласиться на аналогичные меры.
Как отмечалось в сюжете, в Венгрии реализуется инициатива по сокращению зарплат парламентариев на 40%. На этом фоне журналисты спросили латвийских депутатов, поддержали бы они сокращение собственных зарплат. Правда, речь шла уже не о 40%, а о более мягком варианте — снижении на 20%.
Ответы оказались весьма разными.
Депутат Сейма от Союза зеленых и крестьян Юрис Яковинс заявил, что вопрос следует начинать не с зарплат, а с реформирования самой системы. «Я так не думаю. Считаю, что в Латвии сначала нужно привести в порядок весь этот аппарат».
Представитель партии «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш не поддержал снижение доходов парламентариев. «Если хочешь, чтобы человек работал — и работал как следует, — его нужно и кормить как следует».
Депутат «Нового Единства» Атис Лабуцис предположил, что подобная дискуссия может возникнуть лишь после следующих парламентских выборов. «Если такой разговор и состоится, то это, безусловно, будет вопрос уже следующего созыва парламента».
Представитель «Объединенного списка» Айва Виксна не исключила возможности компромисса. «Если мы все солидарно об этом договоримся, я не возражаю».
Депутат партии «Прогрессивные» Эдмунд Цепуритис заявил, что поддерживает идею пересмотра системы выплат парламентариям. «Да, я в целом поддерживаю. Причем не только в части зарплат, но и, как мне кажется, гораздо важнее пересмотреть различные доплаты и компенсации транспортных расходов».
Внефракционный депутат Дидзис Шмитс считает, что обсуждать следует не только уровень оплаты труда, но и правила работы самих депутатов. «Я думаю, что для депутатов Латвии должны быть более строгие ограничения на работу по своим профессиям. Работа в Сейме должна быть служением обществу и общественным интересам».
Депутат Виктория Плешкане ответила лаконично: «Если народ предложит — без проблем».
Представитель Национального объединения Эдмунд Тейрумниекс также не исключил возможности такой дискуссии. «Нельзя исключать, что мы начнем об этом говорить».