Венгерский вариант? Что ответили депутаты Сейма на предложение сократить себе зарплаты
Фото: LETA
Депутаты Сейма высказались о возможном снижении своих зарплат.
В Латвии

Венгерский вариант? Что ответили депутаты Сейма на предложение сократить себе зарплаты

Отдел новостей

Otkrito.lv

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После сообщений о грядущем сокращении зарплат депутатов в Венгрии журналисты решили провести опрос - готовы ли на подобный шаг наши, латвийские парламентарии. Ответы оказались неожиданными.

В эфире TV24 журналист и телеведущий Арманд Пуче рассказал о дискуссии вокруг сокращения зарплат депутатов в Венгрии. После этого журналисты решили провести необычный опрос среди депутатов Сейма Латвии и выяснить, готовы ли они согласиться на аналогичные меры.

Как отмечалось в сюжете, в Венгрии реализуется инициатива по сокращению зарплат парламентариев на 40%. На этом фоне журналисты спросили латвийских депутатов, поддержали бы они сокращение собственных зарплат. Правда, речь шла уже не о 40%, а о более мягком варианте — снижении на 20%.

Ответы оказались весьма разными.

Депутат Сейма от Союза зеленых и крестьян Юрис Яковинс заявил, что вопрос следует начинать не с зарплат, а с реформирования самой системы. «Я так не думаю. Считаю, что в Латвии сначала нужно привести в порядок весь этот аппарат».

Представитель партии «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш не поддержал снижение доходов парламентариев. «Если хочешь, чтобы человек работал — и работал как следует, — его нужно и кормить как следует».

Депутат «Нового Единства» Атис Лабуцис предположил, что подобная дискуссия может возникнуть лишь после следующих парламентских выборов. «Если такой разговор и состоится, то это, безусловно, будет вопрос уже следующего созыва парламента».

Представитель «Объединенного списка» Айва Виксна не исключила возможности компромисса. «Если мы все солидарно об этом договоримся, я не возражаю».

Депутат партии «Прогрессивные» Эдмунд Цепуритис заявил, что поддерживает идею пересмотра системы выплат парламентариям. «Да, я в целом поддерживаю. Причем не только в части зарплат, но и, как мне кажется, гораздо важнее пересмотреть различные доплаты и компенсации транспортных расходов».

Внефракционный депутат Дидзис Шмитс считает, что обсуждать следует не только уровень оплаты труда, но и правила работы самих депутатов. «Я думаю, что для депутатов Латвии должны быть более строгие ограничения на работу по своим профессиям. Работа в Сейме должна быть служением обществу и общественным интересам».

Депутат Виктория Плешкане ответила лаконично: «Если народ предложит — без проблем».

Представитель Национального объединения Эдмунд Тейрумниекс также не исключил возможности такой дискуссии. «Нельзя исключать, что мы начнем об этом говорить».

Темы

ВенгрияЛатвия TV24Юрис ЯковинсЭдмунд ЦепуритисДидзис ШмитсЭдмунд Зивтиньш

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