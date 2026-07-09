Венгерский вариант? Что ответили депутаты Сейма на предложение сократить себе зарплаты

Депутат Сейма от Союза зеленых и крестьян Юрис Яковинс заявил, что вопрос следует начинать не с зарплат, а с реформирования самой системы. «Я так не думаю. Считаю, что в Латвии сначала нужно привести в порядок весь этот аппарат».