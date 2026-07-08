airBaltic досрочно вернул два самолета арендодателю: новых поставок в этом году уже не будет
airBaltic досрочно вернул два самолета Airbus A220-300 одному из арендодателей, и теперь во флоте компании осталось 54 воздушных судна. Почему так?
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic досрочно возвращает два самолета Airbus A220-300 одному из своих арендодателей. Как подтвердил агентству LETA руководитель по общественным и политическим связям airBaltic Аугустс Зилбертс, стороны достигли взаимного соглашения, и воздушные суда были возвращены в конце июня этого года.
После этого во флоте airBaltic осталось 54 самолета. По словам Зилбертса, именно это количество воздушных судов авиакомпания сейчас фактически использует. Новых поставок самолетов в этом году больше не планируется.
При этом в airBaltic не раскрывают, были ли в соглашении предусмотрены какие-либо санкции за досрочное возвращение самолетов. Зилбертс пояснил, что коммерческие условия таких договоренностей являются конфиденциальными.
В компании подчеркивают, что решение вернуть два самолета связано не с резким сокращением деятельности, а с регулярной оценкой потребностей флота. По словам Зилбертса, авиакомпания учитывает нынешнюю макроэкономическую ситуацию, колебания цен на топливо, геополитическую неопределенность, изменения спроса на отдельных рынках, а также прибыльность конкретных маршрутов.
Он заверил, что возвращение двух самолетов не повлияло на способность airBaltic обеспечивать работу своей маршрутной сети.
При этом значительная часть флота airBaltic в летнем сезоне 2026 года будет задействована не только на собственных маршрутах компании. До 25 самолетов будут выполнять рейсы в партнерской сети Lufthansa Group, в том числе для Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines, а также для Air Serbia. В зимнем сезоне, по текущим планам, в партнерской сети могут работать шесть самолетов airBaltic.
На вопрос, сохраняет ли airBaltic прежнюю цель к 2032 году довести флот почти до 100 самолетов, Зилбертс прямого ответа не дал. Он отметил, что авиакомпания сейчас завершает работу над новым бизнес-планом, а развитие флота является одной из его частей. Более подробные комментарии в компании пока не предоставляют.
Ранее сообщалось, что airBaltic сначала заказала 50 самолетов Airbus A220-300, а затем объявила о договоре на покупку еще 30 воздушных судов этого типа. Кроме того, за компанией сохранялось право приобрести еще 20 таких самолетов.
Первый Airbus A220-300 airBaltic получила в конце 2016 года. С мая 2020 года авиакомпания выполняет все рейсы только на самолетах этого типа.
Финансовая ситуация airBaltic остается сложной. По данным LETA, в первом квартале этого года убытки концерна airBaltic составили 70,064 млн евро. Это в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. При этом оборот концерна вырос на 12,3% и достиг 149,086 млн евро.
По итогам прошлого года оборот концерна airBaltic увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро. Убытки концерна за прошлый год составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.
В 2025 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем в 2024 году.
Прошлым летом акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. Сейчас латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Тусену, - 1,62%, еще 0,01% - другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.
После возможного первичного публичного предложения акций airBaltic размер доли Lufthansa будет зависеть от рыночной цены IPO. При этом сделка предусматривает, что после IPO Lufthansa должна сохранить не менее 5% капитала airBaltic. Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось, что после IPO государство должно оставить за собой не менее 25% плюс одну акцию.
В августе прошлого года правительство также решило, что Латвия, как и Lufthansa, вложит в airBaltic перед возможным IPO по 14 млн евро.
Однако на фоне финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к возможному IPO. Сейчас компания не рассматривает его как источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете airBaltic.
В том же отчете указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком. По текущим прогнозам руководства, для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 года airBaltic может понадобиться дополнительная денежная инъекция в размере от 100 до 150 млн евро.