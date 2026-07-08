airBaltic досрочно вернул два самолета арендодателю: новых поставок в этом году уже не будет

При этом значительная часть флота airBaltic в летнем сезоне 2026 года будет задействована не только на собственных маршрутах компании. До 25 самолетов будут выполнять рейсы в партнерской сети Lufthansa Group, в том числе для Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines, а также для Air Serbia. В зимнем сезоне, по текущим планам, в партнерской сети могут работать шесть самолетов airBaltic.