Latvijas dzelzceļš теряет транзит, а его сотрудники - работу: под сокращение попадут 300 человек
Крупнейший железнодорожный грузовой перевозчик Латвии готовится к масштабным сокращениям. В ближайшие месяцы работу могут потерять около 300 сотрудников, а причиной называют резкое ухудшение ситуации на рынке грузоперевозок.
Дочерняя компания Latvijas dzelzceļš — LDz Cargo — планирует уволить около 300 сотрудников по всей Латвии. По состоянию на июнь этого года в компании работали 1037 человек. Процедуру коллективного увольнения планируется начать 1 августа, а завершить сокращение персонала в течение трех месяцев.
В компании подчеркнули, что точное распределение увольнений по подразделениям и городам пока уточняется. Сначала о предстоящих сокращениях проинформируют самих сотрудников, которых они коснутся, поэтому на данном этапе руководство считает некорректным публиковать детальную информацию по отдельным регионам.
При этом в LDz Cargo заверили, что прекращать работу в Даугавпилсе или других городах не планируют. Предприятие продолжит деятельность, однако организация работы будет адаптирована к нынешним объемам грузовых перевозок и сопутствующих услуг.
Почему компания сокращает персонал
В LDz Cargo объяснили, что решение связано с серьезными изменениями на рынке железнодорожных грузоперевозок. На объемы перевозок в последние годы повлияли сразу несколько факторов: геополитическая ситуация, международные санкции, снижение спроса на перевозки, а также повышение с 1 июня тарифов Российских железных дорог на экспортные и транзитные грузы, следующие в направлении Латвии.
В компании отметили, что в новых условиях необходимо пересмотреть организацию работы и сократить расходы, приведя численность персонала в соответствие с фактическими объемами перевозок.
В Даугавпилсе могут сократить около 150 человек
Ранее программа «Panorāma» Латвийского телевидения сообщила, что из-за прекращения деятельности двух компаний в Даугавпилсе работу могут потерять почти 300 человек. Помимо LDz Cargo, деятельность в городе прекращает международная компания цифровых услуг Concentrix.
В LDz Cargo уточнили, что окончательное количество сокращений еще определяется, однако предварительно в Даугавпилсе могут быть уволены около 150 сотрудников.
В компании признают, что предстоящие увольнения являются социально чувствительным и сложным процессом, особенно для регионов, где предприятие традиционно было одним из крупных работодателей.
Коллективные увольнения будут проводиться в соответствии с требованиями законодательства. С каждым сотрудником, которого коснутся сокращения, индивидуально обсудят условия прекращения трудовых отношений, положенные компенсации и дальнейший порядок действий.
Компания продолжает нести убытки
Финансовые показатели LDz Cargo продолжают ухудшаться. В первом квартале 2026 года оборот компании составил 17,1 млн евро, что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Убытки предприятия выросли на 23,8% — до 2,33 млн евро.
По итогам 2025 года оборот компании сократился на 23,2%, до 77,1 млн евро, а год завершился убытком в размере 5,35 млн евро, тогда как годом ранее предприятие работало с прибылью.
В рамках реорганизации в октябре прошлого года к LDz Cargo были присоединены дочерние предприятия LDz ritošā sastāva serviss и LDz loģistika.
Помимо LDz Cargo, в состав концерна Latvijas dzelzceļš входят также компания LatRailNet, отвечающая за распределение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и расчет инфраструктурных сборов, а также охранное предприятие LDz apsardze.