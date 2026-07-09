Latvijas dzelzceļš теряет транзит, а его сотрудники - работу: под сокращение попадут 300 человек

В LDz Cargo объяснили, что решение связано с серьезными изменениями на рынке железнодорожных грузоперевозок. На объемы перевозок в последние годы повлияли сразу несколько факторов: геополитическая ситуация, международные санкции, снижение спроса на перевозки, а также повышение с 1 июня тарифов Российских железных дорог на экспортные и транзитные грузы, следующие в направлении Латвии.