"Извините, не удержался!" Президент Латвии поделился неожиданным фото с саммита НАТО

Как уже сообщалось, 7 и 8 июля в столице Турции, Анкара, проходил саммит НАТО. Ринкевич назвал двумя главными итогами встречи договоренность продолжать поддержку Украины и увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Он напомнил, что Латвия уже достигла этого показателя, и призвал другие страны-участницы также наращивать инвестиции в оборону.