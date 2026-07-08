"Извините, не удержался!" Президент Латвии поделился неожиданным фото с саммита НАТО
Жителей Латвии восхитила теплая фотография, которой во время саммита НАТО в Анкаре поделился президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Многие жители Латвии пришли в восторг от фотографии. «Так здорово!» — написала Ивета. «Мой президент!» — добавил Атис. Маде отметила: «Мы прощаем», а Анете считает, что «наш президент — замечательный».
Как уже сообщалось, 7 и 8 июля в столице Турции, Анкара, проходил саммит НАТО. Ринкевич назвал двумя главными итогами встречи договоренность продолжать поддержку Украины и увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Он напомнил, что Латвия уже достигла этого показателя, и призвал другие страны-участницы также наращивать инвестиции в оборону.
Комментируя заявления президента США Дональд Трамп о Гренландия, Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии не изменилась: Гренландия является частью Дании. Вместе с тем он отметил, что безопасность Арктического региона приобретает все большее значение.
Говоря об отношениях Европы и США, президент заявил, что обе стороны являются важными союзниками и не могут обойтись друг без друга.