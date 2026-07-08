Как изменилась стоимость жизни в Латвии: отчет по ценам на продукты, топливо и жилье
Главная экономическая новость месяца — годовая инфляция в Латвии слегка притормозила. В июне она составила 3,4% (месяцем ранее было 3,5%), а за сам первый летний месяц общие цены в стране не изменились вовсе, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).
Но если общие цифры замерли, то внутри нашей потребительской корзины шла настоящая борьба: пока одни товары резко дешевели, другие ощутимо били по карману. Разбираемся, на что мы тратили больше, а где удалось сэкономить.
Овощи, одежда и топливо идут вниз
Июнь по сравнению с маем порадовал сезонным падением цен на то, что актуально прямо сейчас — от еды до поездок.
- Овощной бум: самое заметное падение месяца — свежие овощи подешевели сразу на 10%. В основном кошельки покупателей спасли массово поспевшие огурцы и помидоры. Также благодаря акциям подешевели свежие ягоды (-8,6%), нектарины (-5,6%), свежая рыба (-7,6%) и сливочное масло (-5,3%).
- Распродажи начались: самое время было обновлять гардероб. Одежда в среднем скинула 1,2%, а обувь подешевела на 3,3%.
- Передышка на заправках: в июне владельцы авто вздохнули с облегчением — горючее за месяц подешевело на 1,8%. Сильнее всего упали в цене дизель и автогаз (минус 8,2%), а бензин скинул скромные 2,5%.
Что испортило картину: отдых и коммунальные счета
Главными «виновниками» того, что инфляция не упала еще ниже, стали расходы на досуг и жилье.
- Сезон отпусков: июнь — начало лета, поэтому неудивительно, что цены на отдых, спорт и культуру подскочили сразу на 2,9%. Дороже стали комплексные туры и путевки, а также товары для наших домашних питомцев.
- Счета за жилье: коммуналка за месяц выросла почти на 1% (+0,9%). Главный удар нанесла теплоэнергия, подорожавшая на 1,3%. Кроме того, выросла аренда жилья (+2,9%), немного поднялись счета за электричество (+0,8%) и обслуживание домов (+1,1%).
А что за год? Сравниваем июнь с прошлым летом
Если посмотреть на картину шире и сравнить нынешний июнь с июнем прошлого года, то общие цены выросли на 3,4%. И вот тут годовая статистика выглядит куда менее оптимистично.
- Коммунальный шок: за год счета за жилье, воду и свет выросли в среднем на 7,2%. Больше всего подорожал природный газ — сразу на 16,6%. Канализация выросла на 12,1%, водоснабжение — на 8,7%, а отопление — на 7,6%.
- Топливо кусается: несмотря на июньское снижение, за год горючее на заправках подорожало на внушительные 16,8% (дизель +18,9%, бензин +15,6%).
- Кафе и гостиницы: отдыхать в Латвии стало ощутимо дороже — за год сфера общепита и отелей выросла в цене на 7,9%.
Есть ли плюсы за год? Да, еда в целом стала на 0,9% дешевле, чем прошлым летом. Например, сливочное масло за год рухнуло в цене почти на 20%, картофель — на 20,6%, а оливковое масло — на 23%. Правда, этот позитив подпортили выросшие за год цены на хлеб (+3,7%), яйца (+4,7%) и сушеную/копченую рыбу, которая подорожала аж на треть (+32,8%).