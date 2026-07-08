Как изменилась стоимость жизни в Латвии: отчет по ценам на продукты, топливо и жилье

Есть ли плюсы за год? Да, еда в целом стала на 0,9% дешевле, чем прошлым летом. Например, сливочное масло за год рухнуло в цене почти на 20%, картофель — на 20,6%, а оливковое масло — на 23%. Правда, этот позитив подпортили выросшие за год цены на хлеб (+3,7%), яйца (+4,7%) и сушеную/копченую рыбу, которая подорожала аж на треть (+32,8%).