В Латвии - оранжевое предупреждение из-за сильного дождя: возможны размывы дорог и повреждения инфраструктуры
Фото: LETA
Латвию накроет сильный дождь.
В Латвии

В Латвии - оранжевое предупреждение из-за сильного дождя: возможны размывы дорог и повреждения инфраструктуры

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) повысил уровень предупреждения о сильном дожде с желтого до оранжевого. Предупреждение будет действовать с 20.00 среды до 8.00 четверга, 9 июля.

Балтию пересекает активный циклон. В среду вечером продолжительный и сильный дождь ожидается в западных районах, а в ночь на четверг - в центральной части страны. Местами возможны очень сильные ливни и грозы.

LVĢMC предупреждает, что из-за большого количества осадков почва быстро станет переувлажненной и не сможет впитывать воду. Ливневая канализация может оказаться перегруженной и переполниться.

Ожидается, что могут затопляться поймы рек и низменные места. В отдельных районах это может привести к подтоплению недвижимости и инфраструктуры, размыву дорог и повреждению объектов инфраструктуры. На затопленных территориях не исключена необходимость эвакуации.

В связи с непогодой Latvijas valsts ceļi (LVC) призывает жителей сообщать о размытых и затопленных участках дорог. Информацию можно передавать по круглосуточной бесплатной информационной линии LVC 8000 5555, а также через аккаунты предприятия в социальных сетях.

В LVC поясняют, что из-за продолжительного или сильного дождя размывы могут появляться на гравийных дорогах, обочинах и возле канав. Особенно быстро повреждения могут возникать там, где канавы недавно обновляли и они еще не успели зарасти травой, а также на недавно сформированных дорожных откосах и участках, где идут строительные работы. Во время ливней отдельные участки дорог и тоннели также могут быть затоплены.

Водителей призывают быть особенно осторожными. При сильных дождях ухудшаются условия движения: возрастает риск аквапланирования, снижается видимость, а резкие маневры становятся опаснее. LVC советует выбирать скорость с учетом погоды и состояния дороги.

Если на дорогах появляются повреждения, дорожные службы при необходимости ограждают опасные места направляющими столбиками и проводят ремонт, когда это позволяют погодные условия. Если сильные ливни продолжаются, ремонтные работы могут начаться только после окончания дождя. На участках, где еще идут строительные работы, повреждения устраняет исполнитель работ.

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Latvijas valsts ceļiЛатвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологииПрогноз погоды

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