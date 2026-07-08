В Латвии - оранжевое предупреждение из-за сильного дождя: возможны размывы дорог и повреждения инфраструктуры

В LVC поясняют, что из-за продолжительного или сильного дождя размывы могут появляться на гравийных дорогах, обочинах и возле канав. Особенно быстро повреждения могут возникать там, где канавы недавно обновляли и они еще не успели зарасти травой, а также на недавно сформированных дорожных откосах и участках, где идут строительные работы. Во время ливней отдельные участки дорог и тоннели также могут быть затоплены.