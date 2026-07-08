Трамп допустил удары Украины вглубь России и пообещал Киеву лицензию на ракеты Patriot

Американский президент заявил, что на Москву уже оказывается сильное давление. «Я не думаю, что ему нравится то, что происходит», - сказал Трамп, говоря о Путине. При этом он в очередной раз описал войну в характерной для себя манере, сравнив ее с дракой двух людей в парке: по его словам, иногда «нужно дать им подраться».