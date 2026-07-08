Трамп допустил удары Украины вглубь России и пообещал Киеву лицензию на ракеты Patriot
Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. Это стало одним из главных итогов сегодняшней пресс-конференции, на которой обсуждались усиление украинской ПВО, возможные удары Украины вглубь России и перспективы мирного соглашения.
По словам Трампа, Patriot остается одним из ключевых оборонительных средств, необходимых Украине для защиты от российских ракетных атак. Американский президент заявил, что США готовы предоставить Киеву возможность производить такие ракеты самостоятельно. Он также отметил, что Вашингтон может помочь Украине наладить соответствующее производство.
На пресс-конференции также прозвучала тема ударов Украины по целям в глубине России. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждается возможность таких действий, чтобы Москва увидела, насколько сложно защищать собственное воздушное пространство. Трамп, комментируя этот вопрос, признал, что речь идет об эскалации, но добавил, что это может быть «эскалация, которая приведет к окончанию войны». По данным The Guardian, Трамп фактически дал осторожный сигнал поддержки украинским ударам по объектам в глубине России, назвав это возможным шагом к миру.
Дональд Трамп также сообщил, что сегодня намерен поговорить с Владимиром Путиным. По словам президента США, Путин «хочет закончить войну», хотя, как признал Трамп, «многие в это не верят». Он добавил, что мирное соглашение между Украиной и Россией «находится в разработке уже давно» и имеет как преимущества, так и недостатки.
Американский президент заявил, что на Москву уже оказывается сильное давление. «Я не думаю, что ему нравится то, что происходит», - сказал Трамп, говоря о Путине. При этом он в очередной раз описал войну в характерной для себя манере, сравнив ее с дракой двух людей в парке: по его словам, иногда «нужно дать им подраться».
Отдельно Трамп высказался об Украине и ее будущем. Он заявил, что Зеленский «построит великую страну», а также напомнил об интересе США к украинским редкоземельным ресурсам. По словам Трампа, речь идет об «одних из лучших земель в мире» для редкоземельных элементов.
Владимир Зеленский, в свою очередь, на вопрос о возможной поездке в Москву для встречи с Путиным ответил, что не поедет, потому что «там небезопасно из-за дронов».
На полях саммита НАТО союзники также подтвердили приверженность коллективной обороне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса вновь подтвердили неизменность принципа статьи 5: нападение на одного союзника является нападением на всех. The Guardian также отмечает, что на саммите звучали заявления о единстве альянса и увеличении европейских оборонных расходов.