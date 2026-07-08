Латвия стала соучредителем новой глобальной оборонной структуры

При этом среди участников пока нет других стран «Большой семерки», кроме Канады. По мнению аналитика британского Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute) Линуса Терхорста, это может ограничить финансовые возможности банка. В то же время министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила Reuters, что организация останется открытой для присоединения новых государств.