Латвия стала соучредителем новой глобальной оборонной структуры
Девять стран, включая Латвию, договорились о создании нового международного оборонного банка, который будет финансировать укрепление обороноспособности союзников. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
Кроме Канады и Латвии, инициативу поддержали Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. Об этом Карни сообщил на саммите НАТО в Анкаре. Штаб-квартира Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) будет находиться в Канаде.
Таким образом, Латвия станет одной из первых стран, участвующих в создании новой международной финансовой структуры, которая должна обеспечить союзникам более доступное финансирование для развития оборонной промышленности и реализации проектов в сфере безопасности.
При этом среди участников пока нет других стран «Большой семерки», кроме Канады. По мнению аналитика британского Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute) Линуса Терхорста, это может ограничить финансовые возможности банка. В то же время министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила Reuters, что организация останется открытой для присоединения новых государств.
«Это только начало. Вероятно, организаторы рассчитывали на поддержку более крупных европейских стран. Но в принципе уже с нынешними обязательствами проект может начать работу», — отметил Терхорст.
Предполагается, что банк сможет привлечь до 100 млрд фунтов стерлингов (около 134 млрд долларов США) в виде недорогого финансирования для укрепления обороны стран-партнеров.
«Банк обороны, безопасности и устойчивости позволит привлечь инвестиции, укрепить нашу оборонную промышленность и обеспечить Канаде и нашим союзникам возможность совместно отвечать на вызовы все более опасного и разделенного мира», — заявил Карни.
Планируется, что DSRB начнет полноценную работу в 2027 году.