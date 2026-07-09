Латвия потребовала от властей ЕС немедленно купить у США ракеты для украинской ПВО

"Украина в настоящее время готовит следующие графики поставок продукции для ключевых сфер потенциала, таких как противовоздушная оборона, авиационные боеприпасы и огневые средства дальнего радиуса действия, артиллерийские боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и взрывчатые вещества. В ходе недавней экспертной встречи и заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны (FAC/DEF) Украина четко заявила, что существуют неотложные потребности, для которых нет альтернативы в ЕС или которые европейская промышленность не может удовлетворить своевременно", – говорится в письме.