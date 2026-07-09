Минэкономики сообщило приятные новости населению Латвии относительно цен на продукты питания
Как сообщает Министерство экономики, в июне, как и в мае, динамику цен в Латвии в основном определяли рост стоимости услуг и подорожание энергоресурсов, связанных с жильем. В то же время уже третий месяц подряд идет удешевление продуктов питания.
Согласно последним данным Центрального статистического управления, в июне 2026 года по сравнению с маем общий уровень потребительских цен в Латвии не изменился. При этом цены на товары снизились на 0,6%, а стоимость услуг выросла на 1,5%.
"Обычно в июне на динамику потребительских цен существенно влияет сезонный рост цен на продукты питания, однако в этом году продукты питания и безалкогольные напитки дешевеют уже третий месяц подряд", - отмечает Минэкономики.
Снижение цен на продукты вместе с резким удешевлением топлива компенсировало сезонный рост стоимости услуг, который был обусловлен главным образом подорожанием туристических и рекреационных услуг. Одновременно дополнительное давление на общий уровень цен оказал рост стоимости энергоресурсов, связанных с жильем.
Цены на продукты, входящие в корзину товаров с наиболее низкими ценами, в июне снизились на 1,3%, а с момента подписания меморандума в мае 2025 года — на 2,3%.
"Основной причиной снижения в июне стало удешевление свежих овощей, ягод и свежей рыбы. В целом динамика цен свидетельствует об ослаблении инфляционного давления на продовольственном рынке и, возможно, о положительном эффекте инициативы, предусмотренной меморандумом", - полагает Министерство.
В то же время по мере снижения напряженности на Ближнем Востоке цена нефти марки Brent в июне существенно снизилась и к концу месяца почти вернулась к уровню, который наблюдался до начала конфликта. Это способствовало и резкому снижению цен на топливо в Латвии.
"Однако влияние предыдущего роста цен на энергоресурсы пока полностью не исчезло и продолжает отражаться в стоимости отдельных товаров и услуг. Несмотря на июньское снижение, с февраля цены на топливо в Латвии все еще остаются примерно на 17% выше, чем ранее, что увеличило общий уровень потребительских цен примерно на 0,7 процентного пункта", - подводит итог ведомство.