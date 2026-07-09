Минэкономики сообщило приятные новости населению Латвии относительно цен на продукты питания

В то же время по мере снижения напряженности на Ближнем Востоке цена нефти марки Brent в июне существенно снизилась и к концу месяца почти вернулась к уровню, который наблюдался до начала конфликта. Это способствовало и резкому снижению цен на топливо в Латвии.