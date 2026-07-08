Ринкевич: Россия любит запугивать соседей, но за Латвией стоит НАТО

«Мы должны быть готовы к гибридной войне. Но я заметил, что России нравится, когда мы боимся. Поэтому, говоря об угрозах восточному флангу, важно подчеркнуть: за нами стоит Альянс НАТО. Если произойдет нападение, Латвия будет сражаться, так же как будет сражаться и весь НАТО», — заявил Ринкевич.