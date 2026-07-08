Ринкевич: Россия любит запугивать соседей, но за Латвией стоит НАТО
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Россия стремится запугать страны региона, однако оснований ожидать военного вторжения сейчас нет. При этом, подчеркнул он, за Латвией стоит весь Североатлантический альянс.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-брифинге во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что Россия продолжает использовать тактику запугивания. По словам главы государства, Латвия уже длительное время живет в условиях постоянных гибридных угроз со стороны России, поэтому стране необходимо сохранять готовность к подобным вызовам.
«Мы должны быть готовы к гибридной войне. Но я заметил, что России нравится, когда мы боимся. Поэтому, говоря об угрозах восточному флангу, важно подчеркнуть: за нами стоит Альянс НАТО. Если произойдет нападение, Латвия будет сражаться, так же как будет сражаться и весь НАТО», — заявил Ринкевич.
Президент также назвал два главных итога саммита НАТО. По его словам, одним из ключевых решений стало подтверждение дальнейшей поддержки Украины в отражении российской агрессии. Вторым важным результатом он считает договоренность о повышении оборонных расходов стран — членов Альянса до 5% ВВП к 2035 году.
Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас направляет на оборону 5% своего валового внутреннего продукта и призвал другие страны НАТО последовать этому примеру.
Отвечая на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа относительно возможного перехода Гренландии под контроль Соединенных Штатов, президент Латвии подчеркнул, что позиция Риги остается неизменной. «Гренландия является неотъемлемой частью Дании», — заявил он, добавив при этом, что вопросам безопасности всего Арктического региона необходимо уделять повышенное внимание.
Говоря об отношениях Европы с администрацией Дональда Трампа, Ринкевич подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются незаменимым союзником. «Европе и НАТО нужны США, но и США нужна Европа», — резюмировал президент Латвии.