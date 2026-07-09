В Европе установили, что жителям Латвии все больше нравится покупать и продавать жилье

Эксперты отмечают, что увеличение числа сделок обычно свидетельствует о повышении уверенности покупателей и продавцов, однако одновременно сохраняющийся рост цен делает покупку жилья менее доступной, особенно для тех, кто приобретает недвижимость впервые. В целом данные Евростата показывают, что после периода охлаждения европейский рынок жилья постепенно возвращается к росту как по числу сделок, так и по стоимости недвижимости.