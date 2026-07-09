В Европе установили, что жителям Латвии все больше нравится покупать и продавать жилье
В большинстве стран Европейского союза рынок жилья в 2025 году оживился после предыдущего периода спада. По данным Евростата, количество сделок купли-продажи недвижимости выросло в 15 из 18 стран, представивших статистику. В Латвии тоже отмечен рост.
Исключением стали лишь Хорватия, Болгария и Польша, где число продаж продолжило снижаться.
Самый заметный рост активности покупателей зафиксирован в Словении, где число сделок увеличилось почти на 30%. За ней следуют Литва (+22,8%) и Австрия (+21,4%). Для сравнения, в 2024 году ситуация была менее благоприятной: тогда продажи жилья сократились в шести странах ЕС, а рост был отмечен только в двенадцати.
Латвия оказалась в числе стран, где рынок недвижимости также демонстрирует восстановление. По данным базы Евростата, в 2025 году количество сделок с жильем в стране выросло на 9,2% по сравнению с 2024 годом. Это довольно высокий показатель по сравнению со многими другими странами ЕС, хотя он уступает результатам Словении, Литвы и Австрии.
При этом восстановление рынка сопровождается дальнейшим ростом цен. По данным Евростата, в первом квартале 2026 года стоимость жилья в Евросоюзе была на 5,1% выше, чем годом ранее. В Латвии, как ранее писал Otkrito.lv, цены также продолжают расти, хотя темпы остаются более умеренными, чем в странах — лидерах роста, таких как Португалия, Болгария и Словакия.
Эксперты отмечают, что увеличение числа сделок обычно свидетельствует о повышении уверенности покупателей и продавцов, однако одновременно сохраняющийся рост цен делает покупку жилья менее доступной, особенно для тех, кто приобретает недвижимость впервые. В целом данные Евростата показывают, что после периода охлаждения европейский рынок жилья постепенно возвращается к росту как по числу сделок, так и по стоимости недвижимости.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что население Латвии готово ютиться в более скромном жилье, чем эстонцы и литовцы.