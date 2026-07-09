Мыс Колка уходит под воду - и это только начало климатических перемен
Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря - лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии.
Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь - как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличили выплаты страховых возмещений, и весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти, сообщает Tvnet.lv.
Как рассказал член правления страховой компании Balta Улдис Дзинтарс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023 году сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7,6 млн евро, а в 2024 году - 6,5 млн евро. За упомянутый десятилетний период с 2012 по 2021 год общий размер этих убытков составлял 4,7 млн евро.
В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него, однако без климатического влияния предыдущих лет подорожавший из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности.