Мыс Колка уходит под воду - и это только начало климатических перемен

В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него, однако без климатического влияния предыдущих лет подорожавший из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности.