Деревня в Испании ищет новых жителей - им даже предлагают бесплатное жилье и стабильную работу. В чем подвох?
Пока европейские города страдают от дорогого жилья, небольшая испанская деревня предлагает прямо противоположное: бесплатный отремонтированный дом, постоянную работу и шанс начать новую жизнь.
Небольшая деревня Аренильяс в испанской провинции Сория решила привлечь новых жителей необычным предложением. Тем, кто готов переехать сюда на постоянное место жительства, обещают бесплатное жилье и стабильную работу.
Живописная деревня расположена примерно в двух часах езды как от Мадрида, так и от средиземноморского побережья Испании. Однако сегодня здесь постоянно проживают всего 40–45 человек, и местные власти опасаются, что населенный пункт может полностью исчезнуть. Чтобы предотвратить вымирание деревни, в начале 2026 года муниципалитет запустил программу по привлечению новых семей.
В рамках инициативы новым жителям предлагают полностью отремонтированный дом без арендной платы. Кроме того, одному из членов семьи гарантируется постоянная работа в муниципальной службе, занимающейся обслуживанием общественных зданий.
Тем, кто предпочитает работать на себя, предлагают другой вариант — взять в управление местный бар. Он считается главным общественным центром деревни и одним из немногих мест, где регулярно собираются жители.
Главное условие участия в программе — переехать в Аренильяс на постоянной основе и стать полноценной частью местного сообщества.
По словам организаторов проекта, их цель — не привлечение крупных инвестиций или развитие бизнеса, а сохранение самой деревни. «Стратегия очень проста: каждая новая семья означает больше детей в школе, больше покупателей для местных магазинов и больше шансов сохранить коммунальные услуги, существование которых оказалось под угрозой из-за сокращения населения», — отмечается в публикации.
Интерес к программе превзошел ожидания местных властей. Уже через несколько дней после ее запуска было подано более 100 заявок из разных стран мира. Если программа окажется успешной, Аренильяс может стать еще одним примером европейских сельских регионов, которые пытаются остановить отток населения, предлагая людям возможность начать новую жизнь вдали от крупных городов.