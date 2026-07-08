Деревня в Испании ищет новых жителей - им даже предлагают бесплатное жилье и стабильную работу. В чем подвох?

Живописная деревня расположена примерно в двух часах езды как от Мадрида, так и от средиземноморского побережья Испании. Однако сегодня здесь постоянно проживают всего 40–45 человек, и местные власти опасаются, что населенный пункт может полностью исчезнуть. Чтобы предотвратить вымирание деревни, в начале 2026 года муниципалитет запустил программу по привлечению новых семей.