В Риге за 10 млн евро построили один из самых амбициозных падел-комплексов в Балтии
В Риге готовится к открытию новая падел-арена премиум-класса Tonybet Padel, в которую инвестировано 10 миллионов евро. Комплекс уже сдан в эксплуатацию: в нем будут 12 кортов мирового уровня, зона разминки, студия йоги, физиотерапия, сауны и кафе.
Девелопер LNK Properties сдал в эксплуатацию падел-арену Tonybet Padel. Основные строительные работы завершены, сейчас объект готовят к открытию. Первых игроков комплекс планирует принять уже этим летом.
Член правления LNK Properties Павел Бройтман сообщил, что компания рассматривает этот проект как инвестицию в спортивную инфраструктуру Риги. По его словам, арена рассчитана как на местных любителей падела, так и на проведение соревнований международного уровня.
Объем инвестиций в проект составил 10 миллионов евро. В комплексе предусмотрены 12 кортов с профессиональным покрытием Mondo Supercourt XN, в том числе корты черного цвета. Также в здании будут зона для разминки, студия йоги, кабинет физиотерапии, сауны и кафе. Адрес - улица Каугуру, 8.
По словам члена правления SIA Hanza Construction Group Алексея Баканова, строительство удалось завершить за семь с половиной месяцев. Он отметил, что во время работ возникали сложности из-за затяжной и холодной зимы: строителям пришлось искать дополнительные решения, чтобы обеспечить условия для возведения каркаса здания и при этом сохранить темп работ.
После положительного заключения стройуправы и приемки здания в эксплуатацию на арене продолжаются финальные работы - обустройство помещений, тестирование цифровых систем управления и подготовка сервисных зон.
Точную дату официального открытия, а также информацию о запуске системы бронирования кортов обещают сообщить в ближайшие дни.