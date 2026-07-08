В Риге за 10 млн евро построили один из самых амбициозных падел-комплексов в Балтии

По словам члена правления SIA Hanza Construction Group Алексея Баканова, строительство удалось завершить за семь с половиной месяцев. Он отметил, что во время работ возникали сложности из-за затяжной и холодной зимы: строителям пришлось искать дополнительные решения, чтобы обеспечить условия для возведения каркаса здания и при этом сохранить темп работ.