В четверг погода лучше не станет - опять дожди и грозы

Ночью погодные условия будет определять активный циклон над странами Балтии. На большей части территории Латвии пройдут дожди, на западе - продолжительные и сильные. На востоке страны ожидается кратковременный дождь. В отдельных местах образуются грозовые тучи и будут слышны раскаты грома.