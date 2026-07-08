Европарламент: Украина изменилась к лучшему, но впереди еще много работы

Депутаты выражают сожаление, что Украина, переименовав элитное военное подразделение в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА), не учитывает, что для Польши это чувствительный вопрос. Они считают, что это решение подрывает добрососедские отношения, и призывают снизить напряженность и добиться примирения. «С 2014 года, когда началось движение Украины в Европу, страна существенно изменилась к лучшему. Агрессивная война России даже ускорила этот процесс. Еще многое предстоит сделать, например, чтобы выполнить требования по блоку фундаментальных вопросов. Продолжение судебной реформы и беспрепятственная работа антикоррупционных органов по-прежнему имеют ключевое значение для продвижения на пути к присоединению и оправдания надежд жителей», - заявил докладчик Европарламента Михаэль Галер.