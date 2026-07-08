Европарламент: Украина изменилась к лучшему, но впереди еще много работы
Европарламент поддержал дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС и призвал к конструктивной дискуссии о ее европейской интеграции. Депутаты отметили прогресс Киева в реформах даже во время войны, но подчеркнули необходимость продолжать судебную реформу, борьбу с коррупцией, усиливать давление на Россию и учитывать чувствительные вопросы в отношениях с соседями.
Оценивая прогресс Украины в проведении реформ, связанных со вступлением в ЕС, Европейский парламент приветствовал открытие первой группы переговоров о присоединении в июне 2026 года и выразил надежду, что вскоре последуют следующие группы.
За резолюцию проголосовали 460 депутатов, против - 136, еще 59 воздержались. Парламент призвал к конструктивной дискуссии о том, как способствовать интеграции Украины в Европу, одновременно учитывая стратегические интересы ЕС. Депутаты подчеркивают, что странам ЕС следует учитывать развитие событий в странах-кандидатах, в том числе попытки России подорвать общественную поддержку членства в ЕС, и работать над укреплением безопасности Украины и Европы.
Усилия Украины по укреплению демократических институтов и верховенства права
В докладе приветствуются чрезвычайные усилия Украины по укреплению своих демократических институтов и защите принципа разделения властей во время войны. Депутаты Европарламента положительно оценивают прогресс Украины в реформе судебной системы и борьбе с коррупцией, но одновременно призывают продолжать реформы в этих критически важных сферах.
Они отмечают, что прочные основы верховенства права обеспечат прозрачность и подотчетность в процессах восстановления и экономического возрождения, улучшая инвестиционную среду и доверие международных партнеров.
В тексте также подчеркивается, насколько важно после отмены военного положения выделить достаточно времени, чтобы обеспечить стандарты и условия, необходимые для свободных и честных выборов. Депутаты отвергают давление администрации США на Украину с требованием проводить выборы, пока продолжается война России.
Усилить давление на Россию
Приветствуя заявление лидеров G7 по Украине, сделанное в июне 2026 года, депутаты подчеркивают, что необходимо поддерживать инициативу страны на поле боя и усиливать давление на военную экономику России.
Также депутаты приветствуют первый платеж в размере 3,2 млрд евро в рамках кредита поддержки Украины и призывают установить предсказуемую многолетнюю финансовую поддержку ЕС для Украины, чтобы помочь стране покрывать расходы на восстановление и оборону без ежегодной неопределенности.
Важность добрососедских отношений
Депутаты выражают сожаление, что Украина, переименовав элитное военное подразделение в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА), не учитывает, что для Польши это чувствительный вопрос. Они считают, что это решение подрывает добрососедские отношения, и призывают снизить напряженность и добиться примирения. «С 2014 года, когда началось движение Украины в Европу, страна существенно изменилась к лучшему. Агрессивная война России даже ускорила этот процесс. Еще многое предстоит сделать, например, чтобы выполнить требования по блоку фундаментальных вопросов. Продолжение судебной реформы и беспрепятственная работа антикоррупционных органов по-прежнему имеют ключевое значение для продвижения на пути к присоединению и оправдания надежд жителей», - заявил докладчик Европарламента Михаэль Галер.