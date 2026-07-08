Международный олимпийский комитет снял запрет на участие россиян в Олимпиаде
МОК снял ограничения с Олимпийского комитета России и отменил рекомендации по нейтральному статусу атлетов. Однако решение о допуске, флаге и гимне будут принимать международные федерации, и их позиции кардинально разнятся. Одни уже разрешили российским спортсменам выступать под национальной символикой, другие — в частности, в биатлоне и легкой атлетике — по-прежнему не собираются снимать запрет. В Украине и спортивных правозащитных группах решение осудили, а в России назвали «победой здравого смысла».
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР). Оно было приостановлено после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, с октября 2023 года.
МОК объяснил, что принял решение «после тщательного анализа» и из-за того, что ОКР исключил из своего состава спортивные организации с оккупированных Россией украинских регионов — территорий, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. Также, указывает МОК, в ОКР пообещали не проводить соревнований на этих территориях. В декабре 2025-го ОКР действительно изменил устав необходимым образом, пишет РБК-Спорт.
Кроме того, МОК снял ограничения на статус спортсменов: с 2022 по 2026 год россияне допускались к Играм (Париж-2024 и Милан-2026) только как индивидуальные нейтральные атлеты — без флага и гимна. В комитете объяснили пересмотр решения началом квалификации к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и необходимостью обеспечить всем спортсменам равный доступ к отборочным турнирам.
Также МОК пока не намерен проводить свои соревнования на территории России, а также по-прежнему не планирует приглашать российских чиновников на мероприятия в других странах. Кроме того, возвращение российских атлетов будет сопровождаться усиленным антидопинговым контролем.
Олимпийский комитет заявил, что его решение носит «предварительный» характер и зависит от поведения России в будущем.
Футбольные клубы и сборную пока не выводят из изоляции. Решения принимают отдельные федерации
МОК отменил свои предыдущие рекомендации, но не вернул право на флаг и гимн автоматически. Несмотря на то, что для российских спортсменов теперь открыт путь к Олимпийским играм-2028 и зимним Юношеским олимпийским играм в Италии, решения об их допуске или недопуске будут принимать международные спортивные федерации и организаторы турниров.
Именно им делегировали решение по всем ключевым вопросам. Например, можно ли будет российским спортсменам использовать на Олимпийских играх свой флаг, гимн и национальную символику в целом, должна будет отдельно решить каждая международная спортивная федерация.
Многие федерации действительно следуют рекомендациям МОК, но далеко не все.
Некоторые федерации еще до решения МОК разрешили россиянам выступать с флагом и гимном. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, таких федераций десять. Среди них — Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), Международная федерация гимнастики (FIG), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация фехтования (FIE) и Объединенный мир борьбы (UWW).
По мнению главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, новое руководство МОК успешно «избавляется от старых и ошибочных решений»: «У МОК не было другого выбора, как снять ограничения и признать свои ошибки. <...> Международные ассоциации должны защищать спортсменов, и на пьедестале должны стоять спортсмены, а не политика.
Российские спортсмены должны полностью вернуться на мировую арену: под своим флагом, под своим гимном, за свою страну», — сказал Кремлев РБК.
Однако, например, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась следовать рекомендациям МОК. А в Международном союзе биатлонистов (IBU) подчеркнули, что их позиция в отношении отстранения российских спортсменов остается неизменной. Ранее президент IBU Олле Далин называл единственным условием для изменения позиции «прекращение боевых действий России против Украины».
В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что не будут менять свое решение по допуску российских спортсменов на международные соревнования. Они, как и сейчас, смогут участвовать в нейтральном статусе.
В свою очередь Международная федерация футбола (ФИФА; например, организует Чемпионат мира по футболу) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА; например, проводит Чемпионат Европы и Лигу чемпионов) пока не планируют снимать ограничения с российских клубов и сборных, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. В ФИФА подтвердили, что знают о решении МОК, но заявили, что сначала проанализируют его и только потом предпримут дальнейшие шаги «в координации с заинтересованными сторонами».
Глава Федерации тенниса России и член МОК и ОКР Шамиль Тарпищев также подчеркнул, что восстановление временное и что «сейчас начнется самая сложная работа — взаимодействие с международными спортивными федерациями». «К сожалению, за последние четыре-пять лет мы практически утратили свое представительство в международных федерациях», — заявил он.
МОК осуждает войну, но руководствуется «принципом нейтралитета»
В МОК подчеркнули, что по-прежнему осуждают войну России с Украиной: «МОК занял очень четкую позицию против вторжения, решительно осудив его. Эта позиция остается неизменной. В более широком смысле МОК осуждает войны, вооруженные конфликты и насилие, которые причиняют страдания людям, где бы они ни происходили». В комитете заявили, что продолжают поддерживать украинских спортсменов через Фонд солидарности и логистическую помощь.
В центре споров оказалась новая президентка МОК Кирсти Ковентри — бывшая зимбабвийская пловчиха и двукратная олимпийская чемпионка, возглавляющая организацию с лета 2025 года. Она объяснила решение о возвращении России на Олимпийские игры принципом нейтралитета:
«Мы хотим, чтобы у всех спортсменов была возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств».
Дегтярев, в свою очередь, подчеркивает, что решению МОК предшествовала «последовательная юридическая и дипломатическая работа Минспорта и Олимпийского комитета России». «Процесс восстановления целостности спорта проводится нами по поручению Владимира Владимировича Путина», — указывает он. Министр спорта назвал решение МОК зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех российских атлетов, но вместе с тем признал, что окончательные решения по выводу спортсменов из изоляции не приняты: «Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что «здравый смысл победил» и «мировому спорту быть».
В Украине подчеркивают: Россия продолжает полномасштабную войну
В МИДе Украины заявили, что решение Олимпийского комитета «посылает сигнал глубокой обеспокоенности международному сообществу». В ведомстве призвали правительства стран не допускать демонстрации российской государственной символики на своей территории, а международные спортивные федерации — сохранить существующие ограничения:
«Под этим флагом Россия продолжает свою незаконную войну против Украины. Ежедневно гибнут мирные жители, разрушаются города и нарушается международное право. Символам государства-агрессора нет места на международных спортивных мероприятиях», — говорится в заявлении.
Национальный олимпийский комитет Украины также выразил «категорическое несогласие» с решением МОК и назвал его «преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств, которые остаются неизменными»: Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, нарушая международное право и фундаментальные принципы мира и безопасности.
«Особую обеспокоенность вызывает то, что основанием для временного возобновления деятельности ОКР стало только заявление российской стороны о прекращении деятельности на временно оккупированных территориях Украины», — заявили там. В комитете утверждают, что неоднократно информировали и предоставляли МОК доказательства того, что ОКР продолжает осуществлять деятельность, которая нарушает территориальную юрисдикцию олимпийского комитета Украины.
Представители спортивной правозащитной группы Global Athlete и организации FairSport заявили, что решение МОК говорит о «недостаточной подотчетности» МОК на фоне войны.
«Это решение представляет собой фундаментальный отход от принципов олимпизма. Принимая Россию обратно в олимпийскую сборную, несмотря на ее историю государственного спонсирования допинга и продолжающуюся войну против Украины, МОК решил пересмотреть, снизить собственные стандарты подотчетности перед заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении.
Новый состав МОК
Решение о восстановлении членства ОКР принимало новое руководство Международного олимпийского комитета: 24 июня 2025 года десятым президентом организации официально стала Кирсти Ковентри. Она сменила на посту Томаса Баха, который руководил комитетом с 2013 года.
Ковентри стала первой женщиной и первым представителем Африки на посту президента МОК за всю 130-летнюю историю. Кроме того, в феврале 2026 года на 145-й сессии МОК в Милане также прошли выборы в Исполнительный комитет — высший руководящий орган организации.
Ковентри говорила, что участие в Олимпиадах должно определяться «спортивными достижениями, а не политикой»: так, в июне этого года МОК внес соответствующую поправку о политической нейтральности в Олимпийскую хартию. Теперь пункт 5 документа закрепляет обязательный нейтралитет для всех спортивных организаций олимпийского движения, а МОК, в свою очередь, обязуется защищать этот нейтралитет от любого давления: государственного, культурного, общественного или экономического.
В декабре 2025-го МОК разрешил проводить международные соревнования на территории Беларуси, а в мае этого года МОК также снял все ограничения с белорусских спортсменов и фактически открыл им путь к возвращению на международные соревнования. «МОК вновь подтверждает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств, включая вовлеченность в войну или конфликт», — заявили тогда в организации.
Почему МОК ограничивал российских спортсменов
Участие российских спортсменов в международных соревнованиях было ограничено, в первую очередь, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
28 февраля 2022 года Исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в международных соревнованиях. Это была именно рекомендация, а не автоматический запрет — каждая федерация принимала решение самостоятельно. Позже, в марте 2023 года, МОК скорректировал позицию и разрешил допуск спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе: без флага, гимна и национальной символики, только в индивидуальных дисциплинах.
Ранее из-за допингового скандала спортсмены из России тоже выступали без флага и гимна, но сохраняли право на командные виды (эстафеты, сборные в хоккее, волейболе) и могли называться «нейтральными атлетами из России» или «сборной ОКР».
12 октября 2023 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России из-за того, что в в состав ОКР включили олимпийские советы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. МОК посчитал это нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины.