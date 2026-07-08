Международный олимпийский комитет снял запрет на участие россиян в Олимпиаде

В свою очередь Международная федерация футбола (ФИФА; например, организует Чемпионат мира по футболу) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА; например, проводит Чемпионат Европы и Лигу чемпионов) пока не планируют снимать ограничения с российских клубов и сборных, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. В ФИФА подтвердили, что знают о решении МОК, но заявили, что сначала проанализируют его и только потом предпримут дальнейшие шаги «в координации с заинтересованными сторонами».