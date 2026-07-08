"Технологии подводят": директор гимназии призвала не драматизировать задержку результатов экзаменов

При этом Таранда отметила, что проблемы могли бы возникнуть лишь в случае значительно более длительной задержки. «Если бы результаты задержались, например, на неделю и уже нужно было бы подавать документы в другую школу, тогда это действительно стало бы проблемой. Но если задержка составила три часа, то, на мой взгляд, не стоит поднимать вокруг этого такой ажиотаж», — заключила директор гимназии.