"Технологии подводят": директор гимназии призвала не драматизировать задержку результатов экзаменов
Задержка публикации результатов централизованных экзаменов вызвала волну недовольства среди родителей и школьников. Однако директор одной из ведущих гимназий Латвии считает, что ситуацию чрезмерно драматизировали.
Директор Юрмальской государственной гимназии, педагог и депутат Юрмальской думы Иева Таранда считает, что общественная реакция на задержку публикации результатов централизованных экзаменов оказалась чрезмерной. Об этом она заявила в эфире TV24. По ее словам, сама ситуация не была настолько серьезной, чтобы вызывать столь широкий общественный резонанс.
«Все было хорошо. Мне хотелось бы сказать, что есть много других проблем, из-за которых нам действительно стоило бы переживать. Нужно было просто подождать. Мы дождались совершенно спокойно. Это вопрос отношения», — отметила Таранда.
Говоря о причинах задержки, директор гимназии подчеркнула, что технические сбои случаются повсеместно, и полностью исключить их невозможно.
«Если говорить в более широком смысле, то технологии нередко нас подводят, и ничего лучше человека пока не придумано. Мы просто немного подождали, и лично я совершенно не переживала», — сказала она.
По мнению Таранды, гораздо сильнее из-за задержки волновались родители и сами школьники, тогда как образовательные учреждения восприняли происходящее спокойно. «Конечно, переживали родители и, возможно, сами ученики. Мы спокойно дождались, и результаты поступили. Нужно ли было делать из этого такую невероятную сенсацию? Мы уже устали от того, что постоянно слышим: одна система зависла, другая система зависла, хотя именно они должны собирать данные», — подчеркнула директор.
«Мне кажется, нам стоит немного отстраниться от этого, посмотреть на ситуацию шире и стараться акцентировать внимание на более важных и позитивных вещах», — сказала Таранда.
Ведущая программы также спросила, могла ли задержка результатов каким-либо образом повлиять на дальнейшее обучение выпускников. По словам директора гимназии, в данном случае последствия отсутствовали. «Нет, это абсолютно ни на что не повлияло. Конечно, кто-то может возразить и сказать, что ему хотелось сразу узнать результаты, чтобы понять, в какую школу или гимназию поступать дальше. Но это абсолютно ничего не изменило», — заявила она.
При этом Таранда отметила, что проблемы могли бы возникнуть лишь в случае значительно более длительной задержки. «Если бы результаты задержались, например, на неделю и уже нужно было бы подавать документы в другую школу, тогда это действительно стало бы проблемой. Но если задержка составила три часа, то, на мой взгляд, не стоит поднимать вокруг этого такой ажиотаж», — заключила директор гимназии.
Ранее Иева Таранда высказалась против поспешных изменений в системе образования Латвии, в частности против идеи возможной отмены 12-го класса. Она заявила, что современные школьники уже сейчас недостаточно подготовлены, а школе пора отказаться от "мистических проектов" и вернуться к книгам.