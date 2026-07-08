Латвия начинает поставки Украине крайне важного для нее оборудования
Как сообщает Министерство экономики, в апреле был заключен договор с компанией RĪGAS DĪZELIS DG о поставке 48 стационарных дизельных генераторов Черниговской областной государственной администрации Украины. Первые устройства будут отправлены уже в июле.
Латвия передаст Украине в качестве гуманитарной помощи 48 стационарных дизельных генераторов общей стоимостью 1,2 млн евро, из которых 42 тыс. евро предназначены для обеспечения их доставки.
"Эта помощь имеет важное значение для восстановления критической инфраструктуры Украины и укрепления надежности энергоснабжения в условиях, когда российская военная агрессия продолжает создавать серьезные проблемы для энергетической системы страны", - сообщает Минэкономики.
Согласно условиям договора, первая поставка дизельных генераторов была запланирована на середину сентября. Однако благодаря оперативному взаимодействию всех участников процесса и успешной координации срок отправки первой партии удалось значительно сократить — поставки начнутся уже в июле.
Решение об оказании гуманитарной помощи Украине Кабинет министров принял 21 апреля, поддержав подготовленный Министерством экономики проект распоряжения. Финансирование закупки дизельных генераторов было утверждено на заседании Кабинета министров 24 февраля 2026 года. С учетом потребностей, определенных украинскими властями, и нехватки критически важного оборудования Министерство экономики организовало переговорную процедуру закупки в соответствии с требованиями Закона о государственных закупках.