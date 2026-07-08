Латвия начинает поставки Украине крайне важного для нее оборудования

Решение об оказании гуманитарной помощи Украине Кабинет министров принял 21 апреля, поддержав подготовленный Министерством экономики проект распоряжения. Финансирование закупки дизельных генераторов было утверждено на заседании Кабинета министров 24 февраля 2026 года. С учетом потребностей, определенных украинскими властями, и нехватки критически важного оборудования Министерство экономики организовало переговорную процедуру закупки в соответствии с требованиями Закона о государственных закупках.