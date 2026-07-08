Электронная подпись изменится для трети eID-карт, но менять удостоверения не обязательно
С 9 декабря около 346 тысяч eID-карт в Латвии потеряют право на электронную подпись — истекает сертификация старых микросхем. Менять карты не нужно: взамен готовят удаленное решение стоимостью 300 тысяч евро.
С 9 декабря для части жителей Латвии изменится способ использования удостоверений личности (eID-карт) для электронной подписи. Это относится примерно к 346 тыс. карт, в которых используется микросхема более старой версии, поэтому в соответствии с требованиями регламента Европейского союза (ЕС) истечет срок действия их сертификации. Тем не менее технически устаревшие eID-карты не нужно будет менять раньше срока - они по-прежнему будут действительны, а для обеспечения полной функциональности разработчики обещают новое решение - удаленную квалифицированную электронную подпись, разработка и внедрение которой обойдутся примерно в 300 тыс. евро, сообщает Latvijas Avīze.
Из устаревших 346 тыс. eID-карт треть, или 116 тыс., хотя бы раз использовались для электронных подписей, а с помощью 112 тыс. карт были подписаны договоры eParaksts mobile. 90% этих карт были выданы с 2019 года по 2 июня 2022 года. Если карта выдана в этот период, в ней использована версия микросхемы Cosmo 8.1, и после 9 декабря срок сертификации для нее истечет, а производитель не обещает еще одного продления, поэтому Латвийский государственный центр радио и телевидения (ЛГЦРТ) больше не будет иметь права выдавать квалифицированную электронную подпись для этих eID-карт.
"Следует подчеркнуть, что изменения связаны не с какой-то уязвимостью, а с изменениями в нормативных актах и решением производителей не проводить повторную сертификацию микросхем предыдущих поколений", - отмечает представитель ЛГЦРТ Винета Спругайне.
eID-карту с устаревшей микросхемой и впредь можно будет использовать для подтверждения идентичности как очно, так и в электронной среде. Также она будет действительна для путешествий, поэтому оформлять новую eID-карту необходимости нет. В свою очередь функция квалифицированной электронной подписи будет обеспечена с помощью нового удаленного решения. ЛГЦРТ уже начал технические и организационные работы в сотрудничестве с другими учреждениями, и новое решение для удаленной квалифицированной электронной подписи планируется разработать до конца августа.