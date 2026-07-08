Электронная подпись изменится для трети eID-карт, но менять удостоверения не обязательно

Из устаревших 346 тыс. eID-карт треть, или 116 тыс., хотя бы раз использовались для электронных подписей, а с помощью 112 тыс. карт были подписаны договоры eParaksts mobile. 90% этих карт были выданы с 2019 года по 2 июня 2022 года. Если карта выдана в этот период, в ней использована версия микросхемы Cosmo 8.1, и после 9 декабря срок сертификации для нее истечет, а производитель не обещает еще одного продления, поэтому Латвийский государственный центр радио и телевидения (ЛГЦРТ) больше не будет иметь права выдавать квалифицированную электронную подпись для этих eID-карт.