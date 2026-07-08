Минобороны Латвии: сигналов о сокращении числа военных США в стране нет
Минобороны Латвии заявляет, что пока не получало сигналов о возможном сокращении числа американских военнослужащих в стране. В ведомстве подчеркивают: США остаются в тесном диалоге с союзниками, а американские военные продолжат участвовать в присутствии НАТО в Латвии и Балтии.
В министерстве отметили, что администрация США ведет тесный диалог с Латвией и другими союзниками о необходимости согласовать потребности американских военных возможностей с учетом как агрессии России, так и растущих вызовов безопасности за пределами европейского континента.
«Американские военнослужащие и в дальнейшем будут частью военного присутствия НАТО в Латвии и Балтии, в том числе будут участвовать в совместных учениях в Европе. Мы воспринимаем это как оценку значительного вклада Латвии в укрепление своей безопасности и безопасности НАТО. Сегодня альянс сильнее и единее, чем когда-либо прежде», - подчеркнули в министерстве.
Большая часть американских военнослужащих, дислоцированных в Эстонии, была выведена, однако этим летом ожидается следующее ротационное подразделение, на этой неделе сообщает эстонская общественная телерадиокомпания ERR.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил ERR, что Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующий сухопутными войсками США в Европе сообщили ему: следующее американское подразделение должно прибыть в Эстонию этим летом и остаться до конца года.
Однако численность подразделения неизвестна, и нет информации о том, что будет происходить в последующие годы, признал Певкур.