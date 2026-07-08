Минобороны Латвии: сигналов о сокращении числа военных США в стране нет

«Американские военнослужащие и в дальнейшем будут частью военного присутствия НАТО в Латвии и Балтии, в том числе будут участвовать в совместных учениях в Европе. Мы воспринимаем это как оценку значительного вклада Латвии в укрепление своей безопасности и безопасности НАТО. Сегодня альянс сильнее и единее, чем когда-либо прежде», - подчеркнули в министерстве.