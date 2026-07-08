В центре Риги микроавтобус столкнулся со скутером. ВИДЕО

Сегодня в Риге, на улице Александра Чака, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и скутера. На видеозаписи, снятой очевидцем, запечатлен момент столкновения транспортных средств. По словам свидетеля, после аварии на место прибыли бригада Службы неотложной медицинской помощи и сотрудники Государственной полиции.