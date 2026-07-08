Латвийская госполиция призывает не брать на кладбище деньги: что рассказывают пострадавшие
Полиция Латвии рассказала, когда чаще всего фиксируются кражи на кладбищах, а читатели портала Jauns.lv поделились историями о кладбищенских ворах и о том, что именно они похищали с могил их близких. В свою очередь, Рижское самоуправление оценивает ситуацию на столичных кладбищах как «удовлетворительную».
Полиция: не берите с собой крупные суммы и ценные вещи
На кладбищах время от времени фиксируются кражи имущества и акты вандализма: похищают личные вещи, элементы оград, памятные предметы и другое имущество. Однако по сравнению с другими общественными местами, такими как рынки, общественный транспорт или остановки, кражи на кладбищах происходят значительно реже, сообщает Государственная полиция.
Государственная полиция призывает жителей, отправляясь на кладбище навестить могилы родственников, не брать с собой крупные суммы денег и ценные вещи.
«Призываем жителей не оставлять личные вещи без присмотра, а также по возможности не брать с собой крупные суммы денег или ценные предметы. Водителям следует всегда запирать свои транспортные средства и не оставлять личные вещи в салоне автомобиля. Даже оставленный в машине пакет может побудить злоумышленника разбить стекло, чтобы проверить его содержимое. Эти рекомендации по безопасности относятся ко всем общественным местам», — пояснили в Государственной полиции.
Видеонаблюдение помогает раскрывать преступления
В предотвращении и раскрытии краж с кладбищ важную роль играют установленные на территории камеры видеонаблюдения, а также внимательность жителей и своевременные сообщения в полицию о преступлениях и подозрительных случаях.
При этом отсутствие камер и невозможность точно установить время совершения преступления являются основными препятствиями для раскрытия таких правонарушений. Тем не менее, в практике Государственной полиции есть успешные примеры задержания кладбищенских воров.
Наибольшее количество заявлений о кражах с могил поступает весной, когда жители после длительного перерыва приезжают ухаживать за местами захоронения своих близких, рассказала старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Гита Гжибовска.
Недавние случаи преступлений на кладбищах
Во второй половине июня полиция получила несколько сообщений о преступлениях на кладбищах:
- 15 июня около 16:30 в Государственную полицию поступила информация о краже на кладбище в Екабпилсе — были похищены три мраморные надгробные плиты. По факту начат уголовный процесс.
- 22 июня поступила информация о том, что на кладбище в Кокнесе, Аугшдаугавский край, была сорвана табличка с надгробного памятника. В связи с этим также начат уголовный процесс.
- 29 июня сообщалось, что на кладбище Стамериены в Гулбенском крае с надгробий были похищены металлические памятные таблички из меди. По факту возбуждено уголовное дело.
«Пусть у них руки отсохнут!»
После публикации Jauns.lv о кладбищенских ворах читатели портала в комментариях на странице издания в Facebook поделились своими историями о причиненном ущербе.
Гуна Раузиня: «Это ненормально. У нас на Лесном кладбище с таблички сорвали бронзовые буквы, остались только отверстия. Бабушка с детства учила меня, что с кладбища нельзя ничего брать — умершие будут сниться и просить вернуть украденное. Как кладбищенские воры могут спокойно спать?»
Зигрида Хильдебранте: «К сожалению, и в Юрмале, на кладбище Слока, такое происходит. Перед Яновым днем племянница приехала из Риги и поставила два красивых букета. Через три дня я пришла — в вазах было пусто. Пусть у них руки отсохнут!»
Другие читатели также отмечают, что кражи цветов, букетов и других предметов с могил происходят в разных регионах Латвии.
Ситуация на кладбищах Риги оценивается как удовлетворительная
По данным Рижского самоуправления, за последние годы ситуация с кражами и вандализмом на муниципальных кладбищах столицы существенно не изменилась.
Согласно информации Управления кладбищ, которая не является исчерпывающей, поскольку во многих случаях посетители обращаются непосредственно в Государственную полицию, в 2026 году на отдельных кладбищах были зафиксированы кражи элементов благоустройства могил и ручных сумок посетителей. Также сообщается, что дикие животные иногда повреждают свежие захоронения, поедая цветы и хвойные украшения.
«Управление кладбищ считает, что ситуация с безопасностью на кладбищах Риги является удовлетворительной и контролируется всеми имеющимися в распоряжении средствами в рамках ресурсов муниципального бюджета. Посетителей кладбищ также призывают быть внимательными и социально ответственными, сообщая правоохранительным органам о случаях, создающих угрозу безопасности и порядку на кладбищах», — сообщил координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс.
Таким образом, полиция и самоуправление призывают жителей соблюдать меры предосторожности при посещении кладбищ, не оставлять личные вещи без присмотра и незамедлительно сообщать о подозрительных действиях или фактах кражи.