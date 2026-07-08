Латвийская госполиция призывает не брать на кладбище деньги: что рассказывают пострадавшие

«Призываем жителей не оставлять личные вещи без присмотра, а также по возможности не брать с собой крупные суммы денег или ценные предметы. Водителям следует всегда запирать свои транспортные средства и не оставлять личные вещи в салоне автомобиля. Даже оставленный в машине пакет может побудить злоумышленника разбить стекло, чтобы проверить его содержимое. Эти рекомендации по безопасности относятся ко всем общественным местам», — пояснили в Государственной полиции.