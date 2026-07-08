PTAC обнаружил, что инфлюенсеры подрабатывают скрытой рекламой

По итогам проверки в целом не выявлены существенные несоответствия или нарушения. В связи с этим в отношении семи инфлюенсеров дальнейшие надзорные действия не потребовались. Вместе с тем за двумя инфлюенсерами PTAC продолжает наблюдение в социальных сетях, отслеживая их активность и публикуемую информацию. В отношении еще одного инфлюенсера начато и продолжается профилактическое надзорное производство.