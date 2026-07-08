PTAC обнаружил, что инфлюенсеры подрабатывают скрытой рекламой
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) сообщает о глобальной проверке. В ее ходе было установлено, что большинство — 92% из 228 проверенных инфлюенсеров — публиковали коммерческий контент, однако лишь каждый пятый делал соответствующую пометку последовательно.
В рамках проверки PTAC оценил деятельность 10 инфлюенсеров в нескольких социальных сетях — Instagram, Facebook и TikTok. Особое внимание уделялось тому, насколько четко коммерческая информация отделена от другого контента. Также PTAC сосредоточился на инфлюенсерах, в публикациях которых могли содержаться запрещенные виды рекламы, например реклама табачных изделий, азартных игр и других чувствительных сфер.
По итогам проверки в целом не выявлены существенные несоответствия или нарушения. В связи с этим в отношении семи инфлюенсеров дальнейшие надзорные действия не потребовались. Вместе с тем за двумя инфлюенсерами PTAC продолжает наблюдение в социальных сетях, отслеживая их активность и публикуемую информацию. В отношении еще одного инфлюенсера начато и продолжается профилактическое надзорное производство.
"Маркетинг с использованием инфлюенсеров стал важной частью цифровой экономики, оказывая влияние на выбор потребителей в самых разных отраслях. Инфлюенсеры в социальных сетях часто выстраивают со своей аудиторией доверительные отношения, что может существенно влиять на решения о покупке", - указывает PTAC.
Организация также отмечает, что одновременно социальные сети вступают в новый этап развития: растет использование контента, созданного искусственным интеллектом, а также виртуальных инфлюенсеров, что создает новые вызовы в сфере защиты прав потребителей.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что PTAC закрыл доступ жителям Латвии к подозрительному интернет-магазину.