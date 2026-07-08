Партия "Единство" сумела доказать в суде, что ее оклеветали
Рижский суд обязал предпринимателя Ренара Каджулиса публично опровергнуть обвинения в адрес партии "Единство" ("Vienotība") и принести извинения. Суд пришел к выводу, что распространенные заявления не были подтверждены доказательствами.
Рижский городской суд удовлетворил иск партии «Единство» к руководителю компании Soaar Ренару Каджулису о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал ответчика отозвать распространенные им сведения, признанные недостоверными, публично извиниться перед партией, а также постановил взыскать компенсацию нематериального ущерба.
Как сообщили в суде, было установлено, что заявления Каджулиса являются не выражением мнения, а утверждениями о фактах, которые могут быть проверены на достоверность.
Суд пришел к выводу, что Каджулис фактически утверждал, будто бывший генеральный секретарь партии «Единство» Артис Кампарс во время выборов в Сейм 2014 года пытался совершить преступление, предусмотренное статьей 92 Уголовного закона Латвии, — сфальсифицировать избирательные документы, повлиять на подсчет голосов и нарушить принцип тайного голосования.
При этом суд отметил, что ответчик не представил доказательств, подтверждающих достоверность этих обвинений. В решении суда подчеркивается, что общий контекст высказываний свидетельствует о намерении Каджулиса дискредитировать партию и ее представителей в предвыборный период, существенно подорвав общественную репутацию политической силы. Суд также указал, что распространение необоснованных обвинений в совершении тяжкого преступления не только наносит ущерб репутации политической партии, но и способно негативно повлиять на демократические процессы в государстве. В связи с этим Каджулис обязан публично опровергнуть свои заявления о якобы поступившей просьбе сфальсифицировать результаты выборов и принести партии «Единство» официальные извинения.
Адвокат партии Андрис Тауриньш заявил, что суд ясно признал: высказывания Каджулиса содержали прямое обвинение в попытке совершения тяжкого преступления. По его словам, решение также подтверждает, что презумпция невиновности распространяется не только на физических, но и на юридических лиц, включая политические партии, и никто не вправе без доказательств обвинять их представителей в действиях, угрожающих основам демократического строя.
Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде до 27 июля.
В чем заключались обвинения
Ранее руководитель компании Soaar Ренар Каджулис в эфире Латвийского телевидения рассказывал, что в ночь после выборов Кампарс якобы выразил обеспокоенность тем, что Солвите Аболтине может не хватить голосов для избрания в парламент, и попросил сделать так, чтобы она получила депутатский мандат. По словам Каджулиса, он отказался выполнять такую просьбу, заявив, что не станет участвовать в фальсификации выборов.
В качестве косвенного подтверждения своих слов он ссылался на то, что Аболтиня первоначально не была избрана, однако позднее получила место в Сейме после того, как депутат Янис Юнкурс сложил мандат, объяснив это предложением о работе в гонконгской компании.
Каджулис также утверждал, что сообщал об этой истории в Бюро по защите Сатверсме (SAB), однако в самом ведомстве ранее заявили, что никаких официальных обращений по поводу возможной фальсификации выборов 2014 года от него не поступало. Сам Артис Кампарс назвал обвинения абсурдными и не соответствующими действительности.
Ранее прокуратура также сообщала, что в ходе проверки не выявила каких-либо попыток повлиять на результаты выборов в Сейм 2014 года путем вмешательства в работу информационных систем.