Партия "Единство" сумела доказать в суде, что ее оклеветали

При этом суд отметил, что ответчик не представил доказательств, подтверждающих достоверность этих обвинений. В решении суда подчеркивается, что общий контекст высказываний свидетельствует о намерении Каджулиса дискредитировать партию и ее представителей в предвыборный период, существенно подорвав общественную репутацию политической силы. Суд также указал, что распространение необоснованных обвинений в совершении тяжкого преступления не только наносит ущерб репутации политической партии, но и способно негативно повлиять на демократические процессы в государстве. В связи с этим Каджулис обязан публично опровергнуть свои заявления о якобы поступившей просьбе сфальсифицировать результаты выборов и принести партии «Единство» официальные извинения.